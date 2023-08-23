منطقة أوباري - غات العسكرية تناقش إجراءات تأمين الحدود الليبية - الجزائرية

القاهرة - بوابة الوسط

عقد آمر منطقة أوباري - غات العسكرية التابعة للقيادة العامة اللواء جماعة مسعود جماعة، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا مع آمري الوحدات التابعين للمنطقة لمناقشة إجراءات تأمين الحدود الليبية - الجزائرية، بحضور قادة الوحدات التابعين للمنطقة، بحضور آمر العمليات العسكرية بالكتيبة «173 مشاة» التابعة لرئاسة أركان القوات البرية العقيد عبدالناصر محمد سالم القذافي، بحسب ما أعلنت الغرفة الأمنية المشتركة أوباري عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكد آمر العمليات العسكرية بالكتيبة «173 مشاة» العقيد عبدالناصر محمد سالم القذافي، خلال الاجتماع على استعداد وجاهزية الوحدة العسكرية للكتيبة، مستعرضا جهود الوحدة خلال الفترات الماضية من ناحية الصيانة والترتيب العملي لبعض السرايا المكلفة لحماية الحدود الفاصلة بين ليبيا والجزائر نقطة تيهنبكة وتينهضيان وغيرها من النقاط الجديدة من أجل تكثيف الدوريات الصحراوية والتزام الوحدة بفرض القوة العسكرية لحماية الحدود بشكل حقيقي.

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كما استعرض القذافي خلال الاجتماع الذي عقد بمقر منطقة أوباري - غات العسكرية في أوباري، أوضاع النقاط الحدودية وصعوبة الوضع القائم من قلة الإمكانيات، لكنه أشار إلى أن آمر الكتيبة «173 مشاة» العميد أغلس محمد «يعمل على تغطية ما أمكن حتى يعاد النظر بشكل جدي لوضع الحدود الليبية - الجزائرية».

اجتماع آمر وقادة الوحدات التابعة لمنطقة أوباري - غات العسكرية، الأربعاء 23 أغسطس 2023. (الغرفة الأمنية المشتركة أوباري)

اجتماع آمر وقادة الوحدات التابعة لمنطقة أوباري - غات العسكرية، الأربعاء 23 أغسطس 2023. (الغرفة الأمنية المشتركة أوباري)