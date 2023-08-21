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«الصحة»: التخلص من المخلفات الطبية في سبها بتكنولوجيا فرنسية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 01:36 مساء
«الصحة»: التخلص من المخلفات الطبية في سبها بتكنولوجيا فرنسية
العيادات الخارجية بمركز سبها الطبي (مركز سبها الطبي)
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أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إنشاء مفرمة مركزية للتخلص الآمن من النفايات الطبية بمركز سبها الطبي على مساحة 500 متر مربع.

وقالت الوزارة إن المفرمة نفذت وفق التقنيات الحديثة لمعالجة المخلفات الطبية التي طورتها شركة «ECODAS» الفرنسية المتخصصة في قطاع معالجة النفايات، حسب بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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إنشاء 4 مفارم مركزية في جميع أنحاء ليبيا
وأكد مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة سامي الشعافي أن تنفيذ المفرمة يأتي ضمن مشاريع وزارة الصحة لإنشاء أربع مفارم مركزية لمعالجة النفايات الطبية بالمناطق الشرقية والوسطى والجنوبية والغربية.

من جانبها، أوضحت رئيسة قسم المخلفات الطبية بالوزارة وفاء الغرياني، أن المعايير المتبعة لتجهيز مواقع المفارم المركزية وتركيبها، تتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية، ومع المواصفات البيئية السليمة وفق ما أقرته الهيئة العامة للبيئة سابقا باعتماد آلية الفرم والتعقيم.

يأتي ذلك في إطار الارتقاء بأداء المراكز الطبية، نظرا لدورها الكبير في توفير الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين.

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