طبيب زائر يستعد لإجراء 30 عملية جراحية لمرضى العيون في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى الطبيب الزائر من كندا، استشاري جراحة الماء الأزرق وضغط العين، الدكتور أقديح بالقاسم أقديح، 250 كشفًا طبيًا داخل مستشفى براك العام لحالات تعاني أمراضًا مختلفة بالعيون، من بينها 30 حالة تحتاج إلى عملية جراحية.

وقالت وزارة الصحة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها ستجري التدخلات العلاجية لمرضى الماء الأزرق، الذين يحتاجون تدخلًا جراحيًا؛ نظرًا لعدم فعالية الدواء أو فشل عملية سابقة، فضلًا عن مرضى الماء الأبيض ممن هم بحاجة لإجراء جراحة عاجلة، ومرضى الإصابات المباشرة والمضاعفات الجراحية.

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وذكر مدير مستشفى براك العام مسعود سالم نصر أن نتائج الكشف أظهرت حاجة 30 حالة لتدخلات جراحية عاجلة، لافتًا إلى أن الطبيب الزائر سيقوم بإجراء العمليات الجراحية للحالات من داخل مركز سبها الطبي؛ نظرًا لتوفُّر التجهيزات اللازمة لإجراء العمليات الجراحية داخل المركز.

الطبيب الزائر من كندا، استشاري جراحة الماء الأزرق وضغط العين، أقديح بالقاسم أقديح يجري الكشف الطبي على مرضى العيون في مستشفى براك العام، الأحد 20 أغسطس 2023 (وزارة الصحة)