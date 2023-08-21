ساباديل يبحث مع المشري سبل التوصل إلى توافق بين الأطراف الرئيسية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

بحث سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، مع الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري مستقبل العملية السياسية في ليبيا، وضرورة التوصل إلى توافق بين الأطراف الرئيسية «بما يصب في صالح جميع الليبيين».

واحتفى السفير الأوروبي بالتسليم السلس للسلطة بين المشري والرئيس الجديد لمجلس الدولة محمد تكالة باعتباره نموذجا للمؤسسات الليبية، وفق تغريدات عبر حسابه على منصة «إكس» أمس الأحد.

وقال: «احتفلنا بالانتقال السلمي السلس للسلطة إلى خليفته، الرئيس محمد تكالة، فيما يعد نموذجا للمؤسسات الليبية».

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تكالة والمشري يتمان مراسم التسليم والتسلّم

مراسم تسليم وتسلم رئاسة مجلس الدولة

والخميس الماضي، شهد مقر مجلس الدولة إتمام مراسم التسليم والتسلم بين تكالة وسلفه المشري، بحضور عضوي المجلس النائب الأول والثاني لرئيسه مسعود عبيد وعمر خالد، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، ورئيس وأعضاء اللجنة المكلفة علي السويح وعادل كرموس ومحمد أبوسنينة، ورئيس ديوان المجلس خالد غريب.

وفاز تكالة بـ67 صوتا في جولة التصويت الثانية للانتخابات، عقب منافسة شرسة مع سلفه المشري، فيما شكل مفاجأة، إذ غادر «المشري» المنصب بعد نحو خمس سنوات قضاها في رئاسة المجلس منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل العام 2018.