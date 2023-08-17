تكالة والمشري يتمان مراسم التسليم والتسلّم

القاهرة - بوابة الوسط

أقيمت مراسم التسليم والتسلّم بين رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وسلفه خالد المشري، اليوم الخميس، بمقر المجلس في طرابلس.

وجاء ذلك تأسيسًا على قرار «تكالة» رقم (23) لسنة 2023 القاضي بتشكيل لجنة تسليم وتسلُّم بينه وبين سلفه وفق بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة.

وحضر مراسم التسليم والتسلم عضوا المجلس النائب الأول والثاني لرئيسه مسعود عبيد وعمر خالد، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، ورئيس وأعضاء اللجنة المكلفة علي السويح وعادل كرموس ومحمد أبوسنينة، ورئيس ديوان المجلس خالد غريب.

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تكالة يخلف المشري عقب منافسة شرسة

وفي 5 أغسطس الجاري عين تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إثر حصوله على 67 صوتًا في جولة التصويت الثانية للانتخابات عقب منافسة شرسة خاضها مع سلفه خالد المشري الذي حصد 62 صوتًا.

وشكّل فوز محمد تكالة (57 عامًا) برئاسة المجلس الأعلى للدولة مفاجأة؛ إذ غادر «المشري» المنصب بعد نحو خمس سنوات قضاها في رئاسة المجلس منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل العام 2018.

وحضر التصويت 131 عضوًا، وغاب عنه ستة أعضاء، وبلغ عدد الأوراق البيضاء ورقة، وجرت عملية الفرز في وجود ممثلين عن كل مرشح.

مراسم التسليم والتسلّم بين رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وسلفه خالد المشري17 أغسطس2023 (فيسبوك)

مراسم التسليم والتسلّم بين رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وسلفه خالد المشري17 أغسطس2023 (فيسبوك)

مراسم التسليم والتسلّم بين رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وسلفه خالد المشري17 أغسطس2023 (فيسبوك)