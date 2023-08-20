سفير ليبيا الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية البرازيلية

القاهرة - بوابة الوسط

قدم سفير ليبيا الجديد لدى البرازيل، أسامة صوان، نسخة من أوراق اعتماده للأمين العام لوزارة الخارجية البرازيلية ماریا دا روشا، بحضور نائب وزير الخارجية لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط كارلوس دوارتي، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الليبية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد.

وعيَّن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في وقت سابق أسامة صوان «سفير فوق العادة» لليبيا لدى البرازيل.

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ونقل السفير الليبي الجديد للمسؤولين في الخارجية البرازيلية تقدير رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش لأهمية العلاقات بين البلدين.

ونوهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأنه من المقرر أن يقدم السفير الليبي الجديد لدى البرازيل أوراق اعتماده رسميًا إلى الرئيس البرازيلي خلال الفترة المقبلة.