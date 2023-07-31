المنفي يتابع عمل 3 سفراء لليبيا في الخارج

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، ثلاثة من سفراء ليبيا بالخارج، وذلك في إطار متابعته العمل الدبلوماسي، والمكلفين به.

وشملت لقاءات المنفي «مندوبة ليبيا لدى الأمم المتحدة في جنيف لمياء بوسدرة، وسفير ليبيا لدى قطر محمد اللافي، وسفير ليبيا لدى جزر القمر عبدالحليم الشهيبي»، وذلك في إطار متابعته عمل السفراء بالخارج، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

- المنفي يبحث مع سفير فرنسا المستجدات السياسية وسبل دعم لجنة «5+5»

يأتي لقاء المنفي رؤساء البعثات الليبية الثلاثة بالخارج عقب اجتماعه، في وقت سابق اليوم، مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، الذي ناقش معه مستجدات الأوضاع السياسية، وسبل دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

لقاء المنفي مع سفير ليبيا لدى جزر القمر، الثلاثاء 31 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)

لقاء المنفي مع سفير ليبيا لدى قطر، الثلاثاء 31 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)