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المنفي يبحث مع سفير فرنسا المستجدات السياسية وسبل دعم لجنة «5+5»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يوليو 2023, 03:42 مساء
المنفي يبحث مع سفير فرنسا المستجدات السياسية وسبل دعم لجنة «5+5»
لقاء المنفي مع سفير فرنسا لدى ليبيا، الإثنين 31 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)
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بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، خلال لقائهما في طرابلس ظهر اليوم الإثنين، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وسبل دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن السفير الفرنسي لدى ليبيا نقل لـ«المنفي»، خلال اللقاء، تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، و«تمحور اللقاء حول مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وسُبل دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ودفع العملية السياسية، للوصول إلى الانتخابات».

- باتيلي يطلع المنفي على اتصالات البعثة الأممية مع الأطراف الليبية

وقد التقى «المنفي»، أمس الأحد، الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، الذي اطلعه على اتصالات البعثة الأممية مع مختلف الأطراف الليبية من أجل التوافق على إجراء الانتخابات.

سفير فرنسا لدى ليبيا خلال لقائه مع المنفي في طرابلس، الإثنين 31 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)
سفير فرنسا لدى ليبيا خلال لقائه مع المنفي في طرابلس، الإثنين 31 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)
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