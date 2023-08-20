«الشباب» تتابع الاستعدادات لانطلاق المخيمات الصيفية

القاهرة - بوابة الوسط

تابعت اللجنة الوطنية للمخيمات الشبابية التابعة لوزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الاستعدادات لإقامة المخيمات الصيفية الشبابية لإعداد القادة في غابة البيرة بمدينة مصراتة، صباح أمس السبت.

واطلعت اللجنة على مرافق الغابة، رفقة قائد مفوضية مصراتة للكشافة والمرشدات ومشرفي الغابة؛ للشروع في عملية تجهيز المكان والبدء في فعاليات المخيمات، بحسب بيان صدر عن وزارة الشباب على «فيسبوك» اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لكل من رئيس وأعضاء لجنة المدارس الصيفية بوزارة الشباب، رفقة مدير فرع الوزارة المنطقة الوسطى، موقع غابة البيرة بمدينة مصراتة؛ للاطلاع على جاهزية الموقع والاحتياجات الخاصة للمخيمات.

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«مدارس الأمن القومي»

وفي سياق آخر، ناقش وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فتح الله الزني، الأربعاء الماضي، مع مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة إطلاق برنامج «مدارس الأمن القومي» للقيادات الشابة، بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر الأمن القومي، وتعزيز قيمة الانتماء الوطني في نفوس الشباب، وفق بيان للوزارة.

وأوضحت الوزارة أن برنامج «مدارس الأمن القومي» يقام للمرة الأولى على مستوى ليبيا، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة، بعد توفير المتطلبات اللازمة لهذه المدراس، مبينة أن البرنامج يستهدف تعزيز قيمة الانتماء الوطني في نفوس الشباب، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر التي تهدد الأمن القومي على المستوى الوطني.

اللجنة الوطنية للمخيمات الشبابية تزور غابة البيرة في مصراتة، 19 أغسطس (وزارة الشباب على فيسبوك)

اللجنة الوطنية للمخيمات الشبابية تزور غابة البيرة في مصراتة، 19 أغسطس (وزارة الشباب على فيسبوك)