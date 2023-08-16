السعودية تدعو الأطراف الليبية لضبط النفس والمحافظة على المكتسبات

القاهرة - بوابة الوسط

دعت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، الأطراف الليبية كافة إلى ضبط النفس، وتغليب مصلحة الشعب الليبي؛ بما يحافظ على المكتسبات الوطنية، مطالبة أيضًا بضرورة الالتزام بالقرارات الدولية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار لليبيا وشعبها.

وأعربت المملكة، في بيان لوزارة خارجيتها، عن بالغ قلقها جراء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.

- ارتفاع حصيلة اشتباكات طرابلس إلى 55 قتيلًا و146 جريحًا

- عودة الهدوء الحذر إلى محاور الاشتباك في طرابلس

واندلعت مواجهات مسلحة في مناطق جنوب شرق طرابلس على خلفية احتجاز «جهاز الردع» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه إلى مدينة مصراتة أول من أمس الإثنين، وعاد الهدوء مع إعلان أعيان سوق الجمعة، مساء أمس الثلاثاء، تسليم حمزة إلى جهة محايدة، وذلك بإشراف المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربعة.

وأسفرت الاشتباكات المسلحة عن 55 قتيلًا و146 جريحًا بحسب ما أعلنه الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم مالك مرسيط مساء اليوم الأربعاء.