الشهوبي يطالب الدبيبة بالتدخل لضمان سلامة مدير شركة النقل البحري

القاهرة - بوابة الوسط

طالب وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد سالم الشهوبي، رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، بالتدخل في قضية خطف المدير التنفيذي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري خالد التواتي، لضمان سلامته.

واقعة خطف التواتي

وخاطب الشهوبي الدبيبة في رسالة رسمية أكد فيه خطف مدير شركة النقل البحري خالد التواتي أثناء مغادرته مقل عمله ظهر يوم الأحد على يد «مجموعة مسلحة مجهولة الهوية على متن 3 سيارات مدنية».

وأوضح الشهوبي في رسالته إلى الدبيبة التي اطلعت عليها «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أن الخاطفين اعترضوا التواتي «عنوة في الطريق العام وهددوه بقوة السلاح واقتادوه إلى جهة غير معلومة حتى تاريخه بشكل إجرامي ومخالف للقانون».

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وعرض الشهوبي على الدبيبة كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للنقل البحري بشأن واقعة خطف التواتي، آملًا تدخله وإصدار تعليماته «لوزارة الداخلية وكافة الجهات ذات العلاقة من أجل سلامة المدير التنفيذي للشركة وهو الأهم».

تداعيات خطف التواتي

ونبه الشهوبي في رسالته، الدبيبة إلى أن ما حدث مع التواتي «يؤدي إلى الإساءة بسمعة الشركة والإخلال بواجباتها في السوق المحلية وكذلك التزاماتها مع الشركات العالمية بالخارج، مما قد يترتب عليه توقف الناقلات المملوكة للشركة عن توفير المشتقات النفطية في جميع ربوع ليبيا وإلحاق الضرر بالمال العام».

وفي وقت سابق اليوم، طالبت وزارة المواصلات كلًا من وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الداخلي، وجهاز المخابرات العامة، وجهاز الردع، بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة» للحفاظ على سلامة التواتي، وتفادي ما قد يؤثر على التزامات شركة النقل البحري مع الشركات الخارجية.

وأوضحت الوزارة في مكاتباتها للجهات الأمنية، التي اطلعت عليها «بوابة الوسط» أنها تطالب بذلك انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه الجهات التابعة لها، وواجبها الأخلاقي والمهني بشأن الوقوف مع المدير التنفيذي للشركة باعتباره «أحد الزملاء».

وأمس الإثنين، لوّح العاملون بالشركة الوطنية للنقل البحري بـ«الدخول في اعتصام مفتوح وتجميد النشاط حال استمرار الإخفاء القسري للمدير التنفيذي»، معبرة عن أسفها إزاء «عدم تجاوب الجهات الحكومية والأمنية بسرعة التحرك والتواصل مع الشركة بشأن حادثة اختطاف المدير التنفيذي».