وزارة المواصلات توجه مكاتبات إلى الأجهزة الأمنية بشأن مدير الشركة النقل البحري المخطوف

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة» للحفاظ على سلامة المدير التنفيذي للشركة الوطنية للنقل البحري خالد التواتي، وتفادي ما قد يؤثر على التزامات الشركة مع الشركات الخارجية.

ووجهت الوزارة مكاتبات، اطلعت عليها «بوابة الوسط»، إلى كل من وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الداخلي، وجهاز المخابرات العامة، وجهاز الردع، أوضحت فيها أنها تطالب بذلك انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه الجهات التابعة لها، وواجبها الأخلاقي والمهني بشأن الوقوف مع المدير التنفيذي للشركة باعتباره «أحد الزملاء».

- خطف مدير عام شركة النقل البحري خالد التواتي بمنطقة غوط الشعال

- بعد خطف التواتي.. «النقل البحري» تلوح باعتصام مفتوح وتجميد نشاطها

- مصدر أمني: السيارات المستخدمة في خطف التواتي تتبع جهة أمنية معروفة

وأمس الأحد، أفادت مصادر «بوابة الوسط» بأن مدير عام شركة النقل البحري خالد التواتي خُطف، بمنطقة غوط الشعال في طرابلس، بينما كان عائدًا إلى بيته، دون معرفة هوية الخاطفين، أو أسباب الخطف، ولا الجهة التي جرى اقتياد التواتي إليها.

وقالت الشركة، في بيان لها مساء أمس أيضًا إن «عملية الخطف تضر بسمعة الشركة الوطنية العامة للنقل البحري وعلاقتها مع عملائها وزبائنها في الداخل والخارج»، الأمر الذي «يشكل خطرًا حقيقيًّا على المؤسسة التي بقت بعيدة عن التجاذبات والصراعات».

واليوم الإثنين لوّحت الشركة بـ«الدخول في اعتصام مفتوح وتجميد النشاط حال استمرار الإخفاء القسري للمدير التنفيذي»، معبرة عن أسفها إزاء «عدم تجاوب الجهات الحكومية والأمنية بسرعة التحرك والتواصل مع الشركة بشأن حادثة اختطاف المدير التنفيذي».