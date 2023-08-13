خطف مدير عام شركة النقل البحري خالد التواتي بمنطقة غوط الشعال

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت مصادر «بوابة الوسط» بأن مدير عام شركة النقل البحري، خالد التواتي خُطف، عصر اليوم الأحد، بمنطقة غوط الشعال في طرابلس، بينما كان عائدًا إلى بيته.

وأبلغ أقارب للتواتي «بوابة الوسط»، بأنه لم تعرف هوية الخاطفين، أو أسباب الخطف، ولا الجهة التي جرى اقتياد التواتي إليها.

لاحقًا، قالت الشركة إن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تقود 3 سيارات مدنية اعترضت التواتي عنوةً في عرض الطريق، لدى مغادرته المقر الرئيسي للشركة، في تمام الساعه 15:30م، وجرى تهديده بقوة السلاح واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأظهر مقطع فيديو اطلعت عليه «بوابة الوسط» أن الخاطفين مكشوفي الوجه ويرتدون زيًا مدنيًا، واستخدموا سيارات مدنية في عملية الخطف.

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النقل البحري: عملية الخطف تضر بسمعة الشركة في الداخل والخارج

وأكدت الشركة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن «عملية الخطف تضر بسمعة الشركة الوطنية العامة للنقل البحري وعلاقتها مع عملائها وزبائنها في الداخل والخارج»، الأمر الذي "يشكل خطرًا حقيقيًا على المؤسسة التي بقت بعيدة عن التجاذبات والصراعات».

وأوضحت أنها قامت بكافة الإجراءات القانونية لدى الجهات المختصة، محملة المسؤولية التامة للجهات الرسمية بالدولة والمتمثلة في رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية والضبطية، مطالبة في الوقت نفسه بتحديد هوية المجموعة المسلحة والقبض عليها، و«تأمين سلامة أحد مواطنيها قبل أن يكون مسؤولاً عن مؤسسة حكومية، خصوصا بعد توافر كافة الاستدلالات التي تحدد هوية المجرمين».