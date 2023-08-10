انضمام ناقلتي نفط من طراز «أفراماكس» إلى الأسطول البحري الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، اليوم الخميس، انضمام ناقلتي نفط من طراز «أفراماكس»، إلى الأسطول البحري الليبي، ودخولهما التشغيل التجاري بعقود إيجار زمني، لافتة إلى أن حمولة كل منهما تقدر بنحو 115 ألف طن متري.

وقالت الشركة في بيان عبر حسابها بموقع التواصل، الاجتماعي «فيسبوك»، إنها ضمت الناقلتين «الحياة» و«الكفرة» إلى أسطولها، لافتة إلى دخولهما التشغيل التجاري بعقود إيجار زمني مع شركتي «عمان شارتر كومبني» و«كورترانسبورت أل أل سي».

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واكتملت صناعة الناقلتين المتطورتين، في مارس 2023، بأحواض شركة DEHAN SHIP K td BUILDING في كوريا الجنوبية، وفقًا لمعايير الجودة ومتطلبات ائتلاف شركات النفط الكبرى (OCIMF) وكذلك جميع المتطلبات والشروط الدولية المعمول بها في السوق الملاحي.



ناقلتا النفط «الحياة» و«الكفرة» (موقع الشركة الوطنية العامة للنقل البحري)