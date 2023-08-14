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وزارة الحكم المحلي تعلن تنظيم مسابقة وطنية لأفضل مدرسة ليبية صديقة للبيئة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 أغسطس 2023, 08:25 مساء
وزارة الحكم المحلي تعلن تنظيم مسابقة وطنية لأفضل مدرسة ليبية صديقة للبيئة
احتفالية اليوم الوطني للإصحاح البيئي في طرابلس، الإثنين 15 أغسطس 2023. (حكومتنا)
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أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عن مبادرة لتنظيم المسابقة الوطنية لأفضل مدرسة ليبية صديقة للبيئة، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي والمنظمة الليبية للبيئة والمناخ، على هامش احتفالية اليوم الوطني للإصحاح البيئي.

وشهدت الاحتفالية التي أقيمت في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، حضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ووزراء الحكم المحلي، والإسكان والتعمير، والرياضة، والمواصلات، والشباب، والتعليم التقني والفني، والتخطيط المكلف، والتربية والتعليم، والموارد المائية، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.

ترسيخ مبادئ ثقافة حماية البيئة في المناهج الدراسية
وأكد الدبيبة في كلمة بالمناسبة على ضرورة ترسيخ مبادئ ثقافة حماية البيئة في المناهج الدراسية في المؤسسات التعليمية، وإقامة المعسكرات والمخيمات التي تهدف إلى رفع الوعي البيئي لدى الشباب، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

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ودعا الدبيبة في هذا الشأن إلى ضرورة إنهاء استخدام أكياس البلاستيك والنايلون في مختلف النشاطات في كامل ربوع ليبيا، مؤكدًا على أهمية التوسع في مهام الإصحاح البيئي لتغطية  الأنشطة والمجالات كافة التي تحتاج إلى مزيد من تعزيز مفاهيم الوقاية والأمن البيئي حولها.

فعاليات اليوم الوطني للإصحاح البيئي
وأقيمت خلال الاحتفالية، حلقة نقاش لممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون البيئة، لطرح أفكارهم وإبداء آرائهم وتساؤلاتهم حول مختلف الملفات والقضايا المتعلقة بعمل الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي.

وشهدت الاحتفالية التي أقيمت بفندق كورنثيا في طرابلس، عرضًا ضوئيًّا للتعريف بالإدارة العامة للإصحاح البيئي وأبرز نشاطاتها ومشاريعها المنفذة والتي مازالت قيد التنفيذ في المجال البيئي، بالإضافة إلى إطلاق النظام الوطني المتكامل لإدارة الإصحاح البيئي، بحسب وزارة الحكم المحلي.

واستضافت الاحتفالية مرسمًا لأطفال ليبيا أصدقاء البيئة، للتوعية بمخاطر تلوث الحياة البحرية، إلى جانب التعريف بتجربة أسرة ليبية في إعادة معالجة النفايات البلاستيكية.

واعتمدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خطة سنوية لبرنامج الإصحاح البيئي، مُحدِّدةً 14 أغسطس من كل عام يومًا وطنيًّا للإصحاح البيئي.

احتفالية اليوم الوطني للإصحاح البيئي في طرابلس، الإثنين 15 أغسطس 2023. (حكومتنا)
احتفالية اليوم الوطني للإصحاح البيئي في طرابلس، الإثنين 15 أغسطس 2023. (حكومتنا)
احتفالية اليوم الوطني للإصحاح البيئي في طرابلس، الإثنين 15 أغسطس 2023. (حكومتنا)
احتفالية اليوم الوطني للإصحاح البيئي في طرابلس، الإثنين 15 أغسطس 2023. (حكومتنا)
احتفالية اليوم الوطني للإصحاح البيئي في طرابلس، الإثنين 15 أغسطس 2023. (حكومتنا)
احتفالية اليوم الوطني للإصحاح البيئي في طرابلس، الإثنين 15 أغسطس 2023. (حكومتنا)
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