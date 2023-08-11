مديرية أمن شحات تعلن ضبط 39 أجنبيا دخلوا ليبيا بطرق غير شرعية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن شحات، اليوم الجمعة، القبض على 39 شخصا من جنسيات مختلفة دخلوا ليبيا بطرق غير شرعية، وذلك من قِبل عناصر الأمن التابعين لمركز شرطة شحات.

وأوضحت المديرية أن هؤلاء الأشخاص جرى إلقاء القبض عليهم «بعد ورود معلومات مفادها وجود أشخاص من جنسيات مختلفة في إحدى الاستراحات بضواحي مدينة شحات، وملكية الاستراحة تعود لشخص أجنبي».

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وأضافت المديرية أنه بناء على ذلك، أصدر رئيس مركز شرطة شحات تعليماته بالتأكد من المعلومات، والتحرك إلى المكان، للقبض على هؤلاء الأشخاص.

طريقة دخول ليبيا

أكدت المديرية أن «دوريات أمنية تحركت إلى ضواحي مدينة شحات، حيث تبين وجود 39 شخصا من جنسيات مختلفة بها، وجرى نقلهم إلى المركز، للتحقيق معهم، والتأكد من جوازات السفر والإقامة».

وقالت المديرية إن المقبوض عليهم «اعترفوا، بعد التحقيقات معهم، بدخولهم البلاد عبر المطار. لكن أختام الدخول غير واضحة، مما يبين أن دخولهم غير قانوني، وتزويرهم الأختام».