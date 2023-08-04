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استيقاف أمني في منطقة سيدي الحمري بشحات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 أغسطس 2023, 09:29 مساء
استيقاف أمني في منطقة سيدي الحمري بشحات
استيقاف أمني بمنطقة سيد محمد الحمري في شحات (مديرية أمن شحات)
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أكدت مديرية أمن شحات القيام باستيقافات أمنية في حدود مركز شركة الفائدية، خاصة في منطقة سيدي محمد الحمري، للحفاظ على الأمن في نطاق عمل المركز.

وأوضحت المديرية في بيان، اليوم الجمعة، أن الاستيقاف جاء بتعليمات من رئيس مركز الشرطة لضبط كل المخالفين، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية حيال المتجاوزين للقانون، من أجل أمن وسلامة المواطنين القاطنين بالمنطقة والزائرين.

حملة مرورية على الطريق بين شحات وسوسة
وفيما يخص المرور في شحات، قام قسم المرور والتراخيص شحات ومعاونة قسم النجدة بحملة تفتيشية في الطريق الرابط بين بلديتي شحات وسوسة لضبط كل المخالفين للقواعد المرورية والسلامة في الطريق العام.

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وشددت الحملة التي استمرت عدة أيام، على الالتزام بإظهار اللوحات المعدنية وتسجيل المركبات الآلية، وذلك في أماكن متفرقة داخل الحدود الإدارية لمديرية أمن شحات.

استيقاف أمني بمنطقة سيد محمد الحمري في شحات (مديرية أمن شحات)
استيقاف أمني بمنطقة سيد محمد الحمري في شحات (مديرية أمن شحات)
استيقاف أمني بمنطقة سيد محمد الحمري في شحات (مديرية أمن شحات)
استيقاف أمني بمنطقة سيد محمد الحمري في شحات (مديرية أمن شحات)
استيقاف أمني بمنطقة سيد محمد الحمري في شحات (مديرية أمن شحات)
استيقاف أمني بمنطقة سيد محمد الحمري في شحات (مديرية أمن شحات)
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