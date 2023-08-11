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الكوني يشارك الرئيس محمد ديبي الاحتفال بالعيد الوطني لتشاد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 أغسطس 2023, 04:41 مساء
الكوني يشارك الرئيس محمد ديبي الاحتفال بالعيد الوطني لتشاد
مشاركة الكوني في احتفالات العيد الوطني لتشاد، الجمعة 11 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
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شارك عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، رفقة عدد من الرؤساء الأفارقة، ورؤساء حكومات الدول، والوزراء، وقادة الجيش، اليوم الجمعة، رئيس تشاد محمد إدريس ديبي، الاحتفال بالذكري الـ63 لاستقلال جمهورية تشاد.

وحضر الاحتفال جموع من الشعب التشادي، وتخللته عروض عسكرية برية وجوية من قوات الجيش التشادي التي تؤكد جاهزيتها للدفاع عن الوطن، وتأمين حدوده، للمحافظة على أمنه واستقراره، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

- الكوني يصل إنجامينا للمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني التشادي

وصل الكوني إنجامينا، أمس الخميس، للمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني التشادي، وكان في استقباله بالمطار رئيس الوزراء المكلف وزير الخارجية محمد صالح النظيف، وعدد من الوزراء، والقائم بأعمال سفارة ليبيا في تشاد المكلف، والملحق العسكري، وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة.

لقاء الكوني ورئيس تشاد
التقى الكوني فور وصوله الرئيس محمد ديبي، الرئيس الحالي لتجمع دول الساحل والصحراء (س - ص)، لمناقشة الأوضاع في دولتي النيجر والسودان.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللقاء جرى خلاله تأكيد توحيد المواقف في إطار دول التجمع، لضمان استقرار دول الجوار، وعدم انجرار دولة النيجر في نزاع مسلح، تكون له تداعيات على دول المنطقة.

مشاركة الكوني في احتفالات العيد الوطني لتشاد، الجمعة 11 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
مشاركة الكوني في احتفالات العيد الوطني لتشاد، الجمعة 11 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
مشاركة الكوني في احتفالات العيد الوطني لتشاد، الجمعة 11 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
مشاركة الكوني في احتفالات العيد الوطني لتشاد، الجمعة 11 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
مشاركة الكوني في احتفالات العيد الوطني لتشاد، الجمعة 11 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
مشاركة الكوني في احتفالات العيد الوطني لتشاد، الجمعة 11 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
عرص عسكري في إنجامينا خلال احتفالات العيد الوطني لتشاد، الجمعة 11 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
عرص عسكري في إنجامينا خلال احتفالات العيد الوطني لتشاد، الجمعة 11 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
عرص عسكري في إنجامينا خلال احتفالات العيد الوطني لتشاد، الجمعة 11 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
عرص عسكري في إنجامينا خلال احتفالات العيد الوطني لتشاد، الجمعة 11 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
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