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الكوني يصل إنجامينا للمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني التشادي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 أغسطس 2023, 10:00 مساء
الكوني يصل إنجامينا للمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني التشادي
استقبال الكوني في مطار إنجامينا، الخميس 10 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
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وصل عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، مساء اليوم الخميس، إنجامينا، للمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني التشادي، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وكان في استقبال الكوني لدى وصوله مطار إنجامينا رئيس الوزراء المكلف وزير الخارجية محمد صالح النظيف، وعدد من الوزراء، والقائم بأعمال سفارة ليبيا في تشاد المكلف، والملحق العسكري، وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة.

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وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي: إن الكوني سيلتقي خلال الزيارة رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي، لبحث آخر تطورات الأوضاع في دول الجوار، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

استقبال الكوني في مطار إنجامينا، الخميس 10 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
استقبال الكوني في مطار إنجامينا، الخميس 10 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
استقبال الكوني في مطار إنجامينا، الخميس 10 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
استقبال الكوني في مطار إنجامينا، الخميس 10 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
استقبال الكوني في مطار إنجامينا، الخميس 10 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
استقبال الكوني في مطار إنجامينا، الخميس 10 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
استقبال الكوني في مطار إنجامينا، الخميس 10 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
استقبال الكوني في مطار إنجامينا، الخميس 10 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
استقبال الكوني في مطار إنجامينا، الخميس 10 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
استقبال الكوني في مطار إنجامينا، الخميس 10 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
استقبال الكوني في مطار إنجامينا، الخميس 10 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
استقبال الكوني في مطار إنجامينا، الخميس 10 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
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