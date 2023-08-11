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شاهد في «وسط الخبر»: باتيلي يفتح الباب أمام الأحزاب.. لماذا الآن؟

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 أغسطس 2023, 12:17 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: باتيلي يفتح الباب أمام الأحزاب.. لماذا الآن؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس 10 أغسطس 2023
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ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الخميس، الاهتمام الملحوظ الذي يبديه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي بشأن إشراك الأحزاب في العملية السياسية الجارية بهدف الوصول للانتخابات، وذلك بعد ثماني سنوات من الهميش.

في هذا الإطار تشير الحلقة إلى لقاء جمع باتيلي أمس الأربعاء مع عدد من زعماء وممثلي الأحزاب السياسية الليبية في طرابلس والذين نلقوا قلقهم بشأن استمرار الانسداد السياسي، ومطالبهم بعملية سياسية شاملة، تُفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتحظى نتائجها بقبول جميع الأطراف.

باتيلي كرر مؤخرًا الأهمية البالغة للأحزاب السياسية في الترتيبات الجارية، وحثَّ المشاركين في اجتماع أمس على التواصل مع لجنة 6+6 ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من أجل إيصال ملاحظاتهم على مشاريع القوانين الانتخابية، والإسهام بشكل بناء في جعل تلك القوانين قابلة للتنفيذ.

- باتيلي: استمعت لقلق ممثلي أحزاب في طرابلس بشأن استمرار الانسداد السياسي

هذا الاهتمام يقابله غموض لا يزال يكتنف الآلية التي ستتواجد من خلالها الأحزاب في الانتخابات المرتقبة، إذ لم يوضح آخر تعديل دستوري صادر عن مجلس النواب النظام الانتخابي، ومن ثمّ هل يستمر العمل بالنظام الفردي، الذي أجريت على أساسه انتخابات البرلمان في العام 2014، أم ستكون هناك عودة لنظام القوائم المعمول به في انتخابات المؤتمر الوطني العام سابقًا.

وحول هذا الموضوع فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: القانوني والمحلل السياسي رمضان التويجر، ورئيس المكتب السياسي للتكتل الوطني الليبي سليمان الشحومي، ورئيس تجمع التكنوقراط د.أشرف بلها.

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