الكيلاني: صرف الربع الثالث من منحة الزوجة والأولاد في موعده

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفاء أبوبكر الكيلاني، صرف الربع الثالث والرابع من منحة الزوجة والأولاد، في الموعد المقرر لهما.

وقالت الكيلاني، في مقطع مصور نشرته، صفحة وزارة الشؤون الاجتماعية، عبر «فيسبوك»: «ردًا على استفسارات المواطنين بشأن استمرارية صرف منحة الزوجة والأولاد للربع الثالث، نطمئنكم بأن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة داعمة لتطبيق القوانين الخاصة بالمواطنين.

وأضافت الكيلاني، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع إدارة مشروع منحة الزوجة والأولاد، والهيئة العامة للمعلومات (منصة الأحوال المدنية)، بموجب اتفاقية ثلاثية أبرمت سابقًا لصرف مستحقات المواطنين في موعدها.



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ومن المعتاد صرف الربع الثالث من منحة الزوجة والأولاد، في شهر سبتمبر- قبيل بدء العام الدراسي.

وفي يونيو الماضي، أحالت ميزانية بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق الـ18 عامًا، عن أشهر (أبريل مايو يونيو) إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف، وفق ما أعلنته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».