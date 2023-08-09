حماد يخصص مبالغ مالية لإعادة إعمار المنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، تخصيص مبالغ مالية للشروع في تحقيق إعادة إعمار المنطقة الجنوبية، على أن تقوم لجنة مشكلة من الحكومة بالتوجه للمنطقة غدًا الخميس.

واستمع رئيس الوزراء إلى ملاحظات النواب والوزراء للنظر في معالجتها وحلها، ومنها التأكيد على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، وعلى ضرورة صيانة الطرق بين الجفرة وسبها وتجرهي، ومعالجة وإصلاح البنية التحتية للطرق والصرف الصحي ومياه الشرب والاهتمام بالزراعة والصناعة وقطاع الصحة والمشروعات الصغرى والطاقة، وتفعيل المطارات في الجفرة وأوباري وتفعيل قرار إنشاء معهد للزراعة في الجنوب.

زيارة مدن الجنوب

وأكد النواب ضرورة مجابهة الفساد والسيطرة عليه وتقنين الصرف أثناء الميزانيات، مشيدين بجهود رئيس مجلس الوزراء في الكفرة ومرزق، مثمنين جهود القوات المسلحة في تأمين مرزق.

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وطالب النواب، رئيس الوزراء بإجراء زيارة تفقدية لمدن مرزق والغريفة وسبها للاطلاع على الأوضاع المعيشية عن قرب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده حماد، اليوم في بنغازي، مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد مصباح دومة رفقة عدد من النواب عن المنطقة الجنوبية ووزراء الحكومة أيضًا؛ لبحث قضايا التنمية والإعمار.

أسامة حماد في اجتماعه مع نواب ووزراء المنطقة الجنوبية، 9 أغسطس (صفحة وزارة التخطيط على فيسبوك)

أسامة حماد في اجتماعه مع نواب ووزراء المنطقة الجنوبية، 9 أغسطس (صفحة وزارة التخطيط على فيسبوك)