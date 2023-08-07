  • Alwasat News
Atwasat

حافظ قدور يقدم استقالته من «الحكومة المكلفة» لعقيلة صالح ويتهم حماد بـ«عدم الكفاءة والمحسوبية»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 أغسطس 2023, 12:59 صباحا
حافظ قدور يقدم استقالته من «الحكومة المكلفة» لعقيلة صالح ويتهم حماد بـ«عدم الكفاءة والمحسوبية»
وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، حافظ قدور. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قدم وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب حافظ قدور استقالته إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، متهمًا رئيس الوزراء أسامة حماد بـ«عدم الكفاءة والمزاجية في العمل والمحسوبية في التكليف، بالإضافة إلى إصداره «قرارات باسم مجلس الوزراء دون أن يكون له تفويض بذلك»، و«إبرام اتفاقيات مع جهات خارجية دون الرجوع لوزارة الخارجية».

وتحدث قدور، في رسالة إلى عقيلة صالح اطلعت عليها «بوابة الوسط»، عن ملابسات تشكيل الحكومة المكلفة من مجلس النواب لتكون سلطة تنفيذية من كل جغرافيا الوطن، لكنه استدرك: «اتضح أن هناك أجندة ممولة بشكل كبير تتصدى لهذا المشروع، وذلك بضخ المال والسلاح من أجل استمرار زعزعة الأمن في ليبيا، والعمل على عدم استقرارها عن طريق دول أجنبية ومن خلال مجموعات مسلحة وغيرهم».

قدور: «شركاء المشروع يعملون لمصلحة أنفسهم»
واتهم قدور بعض «أصدقاء ومستشارين وأقارب» من سماهم «شركاء المشروع» بـ«العمل لمصلحة أنفسهم»، متابعًا: «لن أكون حريصًا على الاستمرار حيث ظهرت بوادر فشل هذا المشروع الذي كنت جزءًا منه».

- قدور ينفي اعتزامه الاستقالة من حكومة باشاغا
- العقوري وقدور يؤكدان ضرورة تقليص 40% من السفارات والقنصليات

حافظ قدور: أسامة حماد «يفتقر إلى الكفاءة وينتهج أسلوب المزاجية»
وبعدها اعتبر وزير الخارجية المستقبل أن رئيس الحكومة أسامة حماد «يفتقر إلى الكفاءة في الأداء وينتهج أسلوب المزاجية في العمل والمحسوبية في التكليف»، لافتا إلى أن «مجلس الوزراء لم يعقد سوى اجتماعين وحيدين وذلك لشرعنة تكليف رئيسه».

وقال إن أسامة حماد «أصدر قرارات باسم مجلس الوزراء دون أن يكون له تفويض بذلك، وقام بإبرام اتفاقيات مع جهات خارجية دون الرجوع لوزارة الخارجية التي سبق أن أعطت رأيها وملاحظاتها على مثل هذه الاتفاقيات في السابق»، من دون أن يحدد طبيعة هذه الاتفاقيات.

قدور: «تكليف البعض بمهام خارجية دون التنسيق مع الوزارة»
وأشار إلى قدور «تكليف البعض بمهام خارجية دون التنسيق مع الوزارة أو إحاطتها علمًا»، في إشارة إلى تكيلف عبدالهادي الحويج وزيرًا مفوضًا للشؤون الخارجية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - المشري يُغادر رئاسة مجلس الدولة بعد 5 سنوات

كاريكاتير خيري - المشري يُغادر رئاسة مجلس الدولة بعد 5 سنوات
كوتينيو يختار الدوري القطري بعد تبخر عروض الدوري السعودي

كوتينيو يختار الدوري القطري بعد تبخر عروض الدوري السعودي
تشافي يرفض عودة نيمار لعدم تشويه غرفة ملابس برشلونة

تشافي يرفض عودة نيمار لعدم تشويه غرفة ملابس برشلونة
«الدرع الخيرية» تشعل المنافسة من جديد بين مانشستر سيتي وآرسنال في بداية الموسم الجديد.. الأحد

«الدرع الخيرية» تشعل المنافسة من جديد بين مانشستر سيتي وآرسنال في بداية الموسم ...
كاريكاتير حليم - رأي حر!

كاريكاتير حليم - رأي حر!
صاروخ «شاندريان-3» الهندي غير المأهول يدخل مداره حول القمر

صاروخ «شاندريان-3» الهندي غير المأهول يدخل مداره حول القمر
من هي الأميركية هينرييتا التي أنقذت الملايين وأحيا قصتها كتاب؟

من هي الأميركية هينرييتا التي أنقذت الملايين وأحيا قصتها كتاب؟
«كوبرنيكوس»: المحيطات تحطم رقما قياسيا جديدا في الحرارة السطحية

«كوبرنيكوس»: المحيطات تحطم رقما قياسيا جديدا في الحرارة السطحية
5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة

5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة
سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما بشخصيات مواكبة للعصر

سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما بشخصيات مواكبة للعصر
ريال مدريد ينفي استقالة بيريز من رئاسة النادي

ريال مدريد ينفي استقالة بيريز من رئاسة النادي
ناصر الخليفي يتخذ القرار النهائي بشأن مبابي

ناصر الخليفي يتخذ القرار النهائي بشأن مبابي
مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب الموسم الجديد

مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب الموسم الجديد
صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»

صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»
كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم

كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة للأندية في أفريقيا (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة للأندية في أفريقيا (صور)
«الإنقاذ البحري» تحذر من السباحة يومي السبت والأحد

«الإنقاذ البحري» تحذر من السباحة يومي السبت والأحد
شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي الموسيقية»

شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تشكيل لجنة لدفع المستحقات المتأخرة على الجرحى الليبيين في إيطاليا
تشكيل لجنة لدفع المستحقات المتأخرة على الجرحى الليبيين في إيطاليا
«الرئاسي» يرحب بانتخاب مكتب رئاسة جديد لمجلس الدولة
«الرئاسي» يرحب بانتخاب مكتب رئاسة جديد لمجلس الدولة
شاهد في «هذا المساء»: المشري يترك الساحة للدبيبة بالصندوق
شاهد في «هذا المساء»: المشري يترك الساحة للدبيبة بالصندوق
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونًا و212 ألف برميل
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونًا و212 ألف برميل
مستذكرا الحالة الليبية.. الرئيس الجزائري يرفض التدخل العسكري في النيجر
مستذكرا الحالة الليبية.. الرئيس الجزائري يرفض التدخل العسكري في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
القبض على قاتل والدته في طرابلس
القبض على قاتل والدته في طرابلس...
المزيد
توزيع الدفعة الأولى من قروض الإسكان لـ128 مستفيدًا في سرت
توزيع الدفعة الأولى من قروض الإسكان لـ128 مستفيدًا في سرت...
حافظ قدور يقدم استقالته من «الحكومة المكلفة» لعقيلة صالح ويتهم حماد بـ«عدم الكفاءة والمحسوبية»
حافظ قدور يقدم استقالته من «الحكومة المكلفة» لعقيلة صالح ......
المنفي يبحث مع حفتر في بنغازي الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات
المنفي يبحث مع حفتر في بنغازي الظروف المناسبة لإجراء ......
مستذكرا الحالة الليبية.. الرئيس الجزائري يرفض التدخل العسكري في النيجر
مستذكرا الحالة الليبية.. الرئيس الجزائري يرفض التدخل العسكري......
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونًا و212 ألف برميل
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونًا و212 ألف برميل...
المزيد