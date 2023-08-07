حافظ قدور يقدم استقالته من «الحكومة المكلفة» لعقيلة صالح ويتهم حماد بـ«عدم الكفاءة والمحسوبية»

القاهرة - بوابة الوسط

قدم وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب حافظ قدور استقالته إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، متهمًا رئيس الوزراء أسامة حماد بـ«عدم الكفاءة والمزاجية في العمل والمحسوبية في التكليف، بالإضافة إلى إصداره «قرارات باسم مجلس الوزراء دون أن يكون له تفويض بذلك»، و«إبرام اتفاقيات مع جهات خارجية دون الرجوع لوزارة الخارجية».

وتحدث قدور، في رسالة إلى عقيلة صالح اطلعت عليها «بوابة الوسط»، عن ملابسات تشكيل الحكومة المكلفة من مجلس النواب لتكون سلطة تنفيذية من كل جغرافيا الوطن، لكنه استدرك: «اتضح أن هناك أجندة ممولة بشكل كبير تتصدى لهذا المشروع، وذلك بضخ المال والسلاح من أجل استمرار زعزعة الأمن في ليبيا، والعمل على عدم استقرارها عن طريق دول أجنبية ومن خلال مجموعات مسلحة وغيرهم».

قدور: «شركاء المشروع يعملون لمصلحة أنفسهم»

واتهم قدور بعض «أصدقاء ومستشارين وأقارب» من سماهم «شركاء المشروع» بـ«العمل لمصلحة أنفسهم»، متابعًا: «لن أكون حريصًا على الاستمرار حيث ظهرت بوادر فشل هذا المشروع الذي كنت جزءًا منه».

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حافظ قدور: أسامة حماد «يفتقر إلى الكفاءة وينتهج أسلوب المزاجية»

وبعدها اعتبر وزير الخارجية المستقبل أن رئيس الحكومة أسامة حماد «يفتقر إلى الكفاءة في الأداء وينتهج أسلوب المزاجية في العمل والمحسوبية في التكليف»، لافتا إلى أن «مجلس الوزراء لم يعقد سوى اجتماعين وحيدين وذلك لشرعنة تكليف رئيسه».

وقال إن أسامة حماد «أصدر قرارات باسم مجلس الوزراء دون أن يكون له تفويض بذلك، وقام بإبرام اتفاقيات مع جهات خارجية دون الرجوع لوزارة الخارجية التي سبق أن أعطت رأيها وملاحظاتها على مثل هذه الاتفاقيات في السابق»، من دون أن يحدد طبيعة هذه الاتفاقيات.