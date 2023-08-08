6 ملفات على طاولة محادثات «ليبية - هندية» بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا ثنائيًا مع الجانب الهندي، ناقش 6 ملفات للتعاون بين البلدين، على الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي والأمني.

شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الداخلية، من بينهم نائب مدير إدارة العلاقات والتعاون اللواء جلال هويدي، والمستشار في مجلس الوزراء اللواء علي أبوريمة، وعدد من ضباط الشرطة التابعين لمصلحة الجوازات والجنسية وإدارة العلاقات والتعاون الدولي.

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وأفاد بيان نشرته وزارة الداخلية على «فيسبوك» بأن الاجتماع ناقش تفعيل العلاقات بين البلدين، وبحث عودة السفارة الهندية إلى طرابلس، ورفع القيود عن الشركات والعمالة الهندية، ومراجعة الاتفاقات الموقعة بين البلدين.

وأضافت الوزارة أن الجانب الهندي عرض المساهمة في تدريب العناصر الأمنية الليبية والتعاون في المجال السيبراني والأمني وتأمين الحدود.

وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تستضيفت اجتماعًا ثنائيًا مع الجانب الهندي اليوم الثلاثاء في طرابلس، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (وزارة الداخلية)

وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تستضيفت اجتماعًا ثنائيًا مع الجانب الهندي اليوم الثلاثاء في طرابلس، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (وزارة الداخلية)

وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تستضيفت اجتماعًا ثنائيًا مع الجانب الهندي اليوم الثلاثاء في طرابلس، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (وزارة الداخلية)

وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تستضيفت اجتماعًا ثنائيًا مع الجانب الهندي اليوم الثلاثاء في طرابلس، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (وزارة الداخلية)

وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تستضيفت اجتماعًا ثنائيًا مع الجانب الهندي اليوم الثلاثاء في طرابلس، الثلاثاء 8 أغسطس 2023 (وزارة الداخلية)