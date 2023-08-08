66 وفاة جراء حوادث المرور في القره بوللي خلال 6 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 66 حالة وفاة خلال النصف الأول من العام الجاري جراء حوادث المرور في القره بوللي.

ونبهت الوزارة في بيان، إلى تعليمات وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي بسرعة تنفيذ خطة مرورية شاملة من شأنها المجاهرة برجال المرور والنجدة على الطرقات العامة.

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وأشارت إلى تكثيف دوريات المرور والنجدة بمديرية أمن القره بوللي لضبط الحركة المرورية والمساهمة في الحد من حوادث المرور.

حملة لضبط المرور في القره بوللي، 8 أغسطس 2023. (وزارة الداخلية)

حملة لضبط المرور في القره بوللي، 8 أغسطس 2023. (وزارة الداخلية)

حملة لضبط المرور في القره بوللي، 8 أغسطس 2023. (وزارة الداخلية)

حملة لضبط المرور في القره بوللي، 8 أغسطس 2023. (وزارة الداخلية)