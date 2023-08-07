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انطلاق برنامج الصحة المدرسية داخل الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 أغسطس 2023, 01:29 مساء
انطلاق برنامج الصحة المدرسية داخل الكفرة
برنامج الصحة المدرسية داخل بلدية الكفرة، 7 أغسطس (صفحة وزارة الصحة فيسبوك)
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أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة انطلاق برنامج الصحة المدرسية داخل بلدية الكفرة، اليوم الإثنين.

وشرعت الفرق الطبية بالمركز الصحي الريفي احويج الواقع بالبلدية في تنفيذ برنامج الصحة المدرسية للطلاب المستجدين بالصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي، حسبما نشرت الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يتضمن البرنامج إجراء كشوفات طبية للأطفال عن الصحة العامة، والنظر والأسنان، فضلًا عن قياس الطول والوزن، وإعطاء طعم الرباعي.

وتكمن أهمية منح طلاب المدارس التطعيمات الموصي بها وفق جدول التطعيمات الوطني، في رفع المناعة والوقاية من الأمراض المعدية تحقيقًا لاستراتيجية وزارة الصحة الوقائية.

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منح اللقاحات للأطفال
وفي سياق متصل، واصل المركز الصحي العزيزية التابع لإدارة الخدمات الصحية الجفارة، منح اللقاحات الأساسية للأطفال وفق جدول التطعيمات الوطني، اليوم الإثنين.

وبيّنت إدارة الخدمات الصحية الجفارة أن تطعيمات حديثي الولادة تتوفر لدى كل من «المركز الصحي قرقوزة الغربية، المركز الصحي الزهراء المدينة، المركز الصحي العامرية، المركز الصحي المعمورة، المركز الصحي العزيزية».

يأتي ذلك تزامنًا مع انطلاق حملات الصحة المدرسية بمراكز الرعاية الصحية الأولية داخل بلدية الجفارة، للطلاب المستجدين بالصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي.

برنامج الصحة المدرسية داخل بلدية الكفرة، 7 أغسطس (صفحة وزارة الصحة فيسبوك)
برنامج الصحة المدرسية داخل بلدية الكفرة، 7 أغسطس (صفحة وزارة الصحة فيسبوك)
برنامج الصحة المدرسية داخل بلدية الكفرة، 7 أغسطس (صفحة وزارة الصحة فيسبوك)
برنامج الصحة المدرسية داخل بلدية الكفرة، 7 أغسطس (صفحة وزارة الصحة فيسبوك)
برنامج الصحة المدرسية داخل بلدية الكفرة، 7 أغسطس (صفحة وزارة الصحة فيسبوك)
برنامج الصحة المدرسية داخل بلدية الكفرة، 7 أغسطس (صفحة وزارة الصحة فيسبوك)
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