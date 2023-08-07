مركز تنمية الصادرات الليبي يبحث آلية لتسهيل إجراءات التصدير إلى تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث المدير العام لمركز تنمية الصادرات الليبي محمد الديب مع كبير المستشارين بالملحقية التجارية التركية لدى ليبيا يوسف يلدز التعاون لوضع آلية لتسهيل إجراءات التصدير تركيا، إضافة إلى المشكلات والصعوبات التي توجه أصحاب الأعمال في الجمارك التركية خلال مشاركتهم بالمعارض الدولية.

جاء ذلك خلا اللقاء، أمس الأحد في مقر المركز، بحضور الملحق التجاري بالقنصلية العامة الليبية إسطنبول عمر درهوب، ورئيس قسم التصدير فتحي طبيقة، ورئيس قسم المنظمات بإدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة فرج البي، ومستشار التعاون الدولي عماد الكراش، ومدير إدارة الترويج والتسويق بمركز تنمية الصادرات محمد الحبشي، حسب بيان وزارة الاقتصاد والتجار بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

خلق شراكة بين أصحاب الأعمال في ليبيا وتركيا

وأشار عمر درهوب إلى توجيهات وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بخصوص تنظيم جلسات عمل ولقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال والشركات الليبية والتركية لتبادل الخبرات وخلق شراكة حقيقية، بما يضمن التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

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واتفق الحضور على تقديم مقترح إلى الحويج بشأن تشكيل فريق عمل مشترك يضم مركز تنمية الصادرات ومركز المواصفات والمعايير القياسية الليبية والملحقية التجارية بالبلدين وإدارة التجارة الخارجية بالوزارة والجهات ذات العلاقة لتسهيل دخول المنتجات الليبية إلى تركيا.