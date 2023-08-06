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شاهد في «هذا المساء»: المشري يترك الساحة للدبيبة بالصندوق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 10:53 مساء
شاهد في «هذا المساء»: المشري يترك الساحة للدبيبة بالصندوق
برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد 6 أغسطس 2023
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فتحت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأحد، نقاشًا حول نتائج انتخاب محمد تكالة لرئاسة المجلس الأعلى للدولة خلفًا لخالد المشري، بفارق أصوات ضئيل، لكنه يمكن أن يكون فارقًا في المسار السياسي الحالي.

ويرى مراقبون أن رحيل خالد المشري في هذا التوقيت يترك انعاكسات على المناقشات الجارية مع مجلس النواب، خاصة ما يتعلق بالقوانين الانتخابية، في حين حملت أول كلمة لمحمد تكالة تأكيدات على التجهيز لهذه الاستحقاقات، من خلال لم الشمل وزرع الثقة بين الليبيين، وتفعيل المصالحة الوطنية.

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وحول انعاكسات هذا التغيير، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات السياسية والاستراتيجية خالد الترجمان، وعضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموز، والكاتب والمحلل السياسي عز الدين عقيل.

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