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تشكيل لجنة لدفع المستحقات المتأخرة على الجرحى الليبيين في إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 09:54 مساء
تشكيل لجنة لدفع المستحقات المتأخرة على الجرحى الليبيين في إيطاليا
اجتماع للجرحى ومبتوري الأطراف بمقر السفارة الليبية في روما. (السفارة الليبية في إيطاليا)
alwasat radio

شكَّل سفير ليبيا لدى إيطاليا، مهند يونس، لجنة من القنصلية العامة في ميلانو والملحقية الصحية في روما بالتعاون مع مركز طب الميداني والدعم، لحل المشاكل التي تواجه الجرحى ودفع المستحقات المتأخرة مقابل العلاج والإعاشة والإقامة، وفق ما أعلنته السفارة اليوم الأحد.

وقالت السفارة الليبية في روما عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه الخطوة «تأتي في إطار إيجاد حل جذري لهذه الإشكاليات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لمستحقيها بعد إجراء تقييم للحالات بحيث يجري استمرار من تتطلب حالتهم الصحية الاستمرار في تلقي العلاج في إيطاليا أو عودتهم لتلقى العلاج بالداخل».

تفاقم إشكاليات الجرحى في إيطاليا
وذكرت السفارة الليبية في روما أن عدم معالجة الإشكاليات والصعوبات التي واجهها الجرحى لعدة سنوات «أدى إلى تفاقمها»، مشيرة إلى أن «هذا التأخير أثر سلبًا سواء على الخدمات المقدمة لهم وعلى العلاقة مع المؤسسات الإيطالية».

- الدبيبة يدعو إلى الحد من التجاوزات بملف الجرحى ومبتوري الأطراف
- الدبيبة يصدر تعليمات جديدة بشأن علاج المرضى والجرحى في الخارج

الحد من التجاوزات في ملف الجرحى
ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماعه مع مسؤولي الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، الأربعاء الماضي في طرابلس، إلى ضرورة الحد من التجاوزات في ملف الجرحى ومبتوري الأطراف والحد من العشوائية وسوء الإدارة في التعامل مع هذه الشريحة، مؤكدًا أهمية وضع خطة متكاملة للتعامل مع القضية، على أن يشمل ذلك جميع الجرحى من أبناء الوطن دون استثناء.

اجتماع للجرحى ومبتوري الأطراف بمقر السفارة الليبية في روما. (السفارة الليبية في إيطاليا)
اجتماع للجرحى ومبتوري الأطراف بمقر السفارة الليبية في روما. (السفارة الليبية في إيطاليا)
اجتماع للجرحى ومبتوري الأطراف بمقر السفارة الليبية في روما. (السفارة الليبية في إيطاليا)
اجتماع للجرحى ومبتوري الأطراف بمقر السفارة الليبية في روما. (السفارة الليبية في إيطاليا)
اجتماع للجرحى ومبتوري الأطراف بمقر السفارة الليبية في روما. (السفارة الليبية في إيطاليا)
اجتماع للجرحى ومبتوري الأطراف بمقر السفارة الليبية في روما. (السفارة الليبية في إيطاليا)
اجتماع للجرحى ومبتوري الأطراف بمقر السفارة الليبية في روما. (السفارة الليبية في إيطاليا)
اجتماع للجرحى ومبتوري الأطراف بمقر السفارة الليبية في روما. (السفارة الليبية في إيطاليا)
اجتماع للجرحى ومبتوري الأطراف بمقر السفارة الليبية في روما. (السفارة الليبية في إيطاليا)
اجتماع للجرحى ومبتوري الأطراف بمقر السفارة الليبية في روما. (السفارة الليبية في إيطاليا)
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