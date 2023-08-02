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الدبيبة يدعو إلى الحد من التجاوزات بملف الجرحى ومبتوري الأطراف

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 أغسطس 2023, 07:13 مساء
الدبيبة يدعو إلى الحد من التجاوزات بملف الجرحى ومبتوري الأطراف
اجتماع الدبيبة مع مسؤولي الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، الأربعاء 2 أغسطس 2023. (حكومتنا)
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دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إلى ضرورة الحد من التجاوزات في ملف الجرحى ومبتوري الأطراف والحد من العشوائية وسوء الإدارة في التعامل مع هذه الشريحة، مؤكدا على أهمية وضع خطة متكاملة للتعامل مع القضية، على أن يشمل ذلك جميع الجرحى من أبناء الوطن دون استثناء.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مسؤولي الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، خلال زيارته إلى مقر الهيئة صباح اليوم الأربعاء، في طرابلس للإطلاع على أوضاع الجرحى ومبتوري الأطراف ومتابعة سير إجراءات الرعاية الصحية الخاصة بهم، بحسب منصة «حكومتنا».

تحديد أعداد الجرحى في الخارج
وبحث الدبيبة خلال الاجتماع مع مسؤولي الهيئة، أوضاع الجرحى بالخارج وآليات تنظيم علاجهم والمخصصات المالية اللازمة وعدد المرضى ممن يتطلب وضعهم الصحي مراجعات دورية، حيث جرى الاتفاق على تحديد أعداد الجرحى في الخارج بشكل واضح، وفق الدولة والمخصصات المالية المطلوبة.

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كما اطلع الدبيبة، على الإجراءات التنفيذية للقانون رقم (1) بشأن حقوق هذه الشريحة، مؤكدا أهمية توفير الرعاية الصحية والنفسية اللازمة، لما «يعد واجبا وطنيا غير قابل للتهاون»، إضافة إلى تفعيل مركز الأطراف الصناعية المحلية وتجهيزه بالشكل المطلوب.

شركات عالمية لتوفير الخدمات العلاجية
وأصدر الدبيية تعليماته إلى مسؤولي الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين، بالتواصل مع عدد من الشركات العالمية المختصة بخدمات التأمين الصحي لضمان توفير كافة الخدمات العلاجية لشريحة الجرحى ومبتوري الأطراف وأسرهم.

‏‎وقالت منصة «حكومتنا» إن رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين رحب بزيارة الدبيية، ووقوفه على آلية العمل والصعوبات التي تواجه الهيئة، خاصة في ملف آلية تنظيم العلاج.

‎حضر الاجتماع كل من رئيسي جهاز الطب العسكري، وجهاز طب الطوارئ والدعم، ورئيس جهاز الخدمات العلاجية، ومدير الرقابة على القطاع السيادي بديوان المحاسبة، وعدد من مديري الإدارات بالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، ورئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماع.

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