بدء التصويت لانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ، منذ قليل، التصويت لاختيار رئيس مجلس الدولة ونائبيه ومقرر الجلسة.

وقبل قليل، أعلن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، ترشح 4 أعضاء لمنصب رئيس المجلس، وهم: خالد المشري، ونعيمة الحامي، وناجي مختار، ومحمد تكالة.

وفي أغسطس من العام الماضي، أعاد المجلس انتخاب المشري رئيسا بتأييد 65 صوتا مقابل 50 صوتوا للعجيلي بو سديل، وترشح إلى جانب المشري، 3 أعضاء من المجلس لمنافسته وهم عبدالسلام الصفراني، وفتح الله السريري، والعجيلي أبو سديل.

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ووفقا للائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس الأعلى للدولة، «يجري انتخاب مكتب رئاسة كل عام، مكوّن من رئيس، ونائب أول يمثل الجنوب، ونائب ثاني يمثل الشرق، فيما يكون الرئيس ومقرّر المجلس من الغرب». ومنذ تأسيسه في شهر ديسمبر 2015، ترأس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي لمدة دورتين متتاليتين،فاز بعدها خالد المشري برئاسة المجلس 5 دورات متتالية.