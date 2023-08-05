  • Alwasat News
Atwasat

«برنيق»: رحلة جوية بين بنغازي والزنتان أسبوعيًّا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 أغسطس 2023, 05:50 مساء
«برنيق»: رحلة جوية بين بنغازي والزنتان أسبوعيًّا
طائرة تابعة لشركة برنيق للملاحة الجوية (فيسبوك)
alwasat radio

يستقبل مطار الزنتان، رحلة جوية أسبوعية قادمة من بنغازي، بشكل دوري كل يوم سبت، وذلك بدءًا من 12 أغسطس الجاري.

وأعلنت شركة «برنيق للطيران»، في بيان، أمس الجمعة، تدشين محطة محلية جديدة عبر القطاع «بنغازي - الزنتان - بنغازي»، لافتة إلى تنظيم رحلة واحدة أسبوعيًّا، كل يوم سبت.

ولفت البيان المقتضب، الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية «وال»، إلى أن الرحلة الافتتاحية ستكون في 12 أغسطس الجاري.

ومطار الزنتان الدولي، هو مطار ليبي داخلي يقع جنوب غربي البلاد، على بعد 18 كم من مدينة الزنتان المتمركزة وسط جبال نفوسة، ويبعد المطار نحو 136 كيلو مترًا إلى الجنوب الغربي من مدينة طرابلس. وتعد مدينة الزنتان، ثاني أكبر مدينة في جبال نفوسة من حيث التعداد السكاني؛ حيث يزيد تعدادها على نحو 13 ألف ليبي.

عودة مطار الزنتان للعمل
وفي 11 يناير الماضي، أعلن المجلس البلدي الزنتان الموافقة على عودة مطار الزنتان للعمل، واستئناف استقبال الرحلات الجوية، وذلك بعد توقفه لفترة طويلة.

- بلدية الزنتان تعلن عودة مطار المدينة للعمل

قدمت صفحة البلدية على «فيسبوك» الشكر إلى جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالمنطقة الغربية الذي تولى إعادة تجهيزه، مع الشركة المنفذة التي أنجزت العمل في وقت صعب ووجيز حسب المواصفات المطلوبة. وبرنيق للطيران هي شركة طيران ليبية تتخذ من مطار بنينا الدولي في بنغازي مقراً لأنشطتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم

كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم
في خضم الجفاف .. البرازيل تنجح في خفض إزالة غابات الأمازون خلال يوليو

في خضم الجفاف .. البرازيل تنجح في خفض إزالة غابات الأمازون خلال يوليو
«مكافحة الأمراض» يعدِّد أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل

«مكافحة الأمراض» يعدِّد أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل
«المثقف الليبي وتحديات المرحلة الراهنة».. ندوة في دار الفنون بطرابلس السبت

«المثقف الليبي وتحديات المرحلة الراهنة».. ندوة في دار الفنون بطرابلس السبت
شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي الموسيقية»

شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي ...
المنتخب الألماني يبحث عن طائرة للعودة من أستراليا بعد الخروج من مونديال السيدات

المنتخب الألماني يبحث عن طائرة للعودة من أستراليا بعد الخروج من مونديال السيدات
متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية (فيديو)

متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية...
لبنان يحيي الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ والعدالة معطّلة

لبنان يحيي الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ والعدالة معطّلة
إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن

إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن
كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين

كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين
بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»

بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»
الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية

الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية
بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية في النيجر

بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية في النيجر
جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»

جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»
كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة العربية

كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة العربية
ضبط نصف مليون حبة كبتاغون و35 كيلو غرامًا من الأفيون شمال العراق

ضبط نصف مليون حبة كبتاغون و35 كيلو غرامًا من الأفيون شمال العراق
مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي

مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي
فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي

فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«برنيق»: رحلة جوية بين بنغازي والزنتان أسبوعيًّا
«برنيق»: رحلة جوية بين بنغازي والزنتان أسبوعيًّا
المنفي يتلقى رسالة «ثالثة» من رئيس «إيكواس» بشأن النيجر
المنفي يتلقى رسالة «ثالثة» من رئيس «إيكواس» بشأن النيجر
حفتر يجتمع مع باتيلي.. ويؤكدان على ضرورة إجراء الانتخابات
حفتر يجتمع مع باتيلي.. ويؤكدان على ضرورة إجراء الانتخابات
النهر الصناعي: انطلاق المياه بخط أجدابيا - بنغازي (فيديو وصور)
النهر الصناعي: انطلاق المياه بخط أجدابيا - بنغازي (فيديو وصور)
«المركزي»: توزيع 61 مليار دينار لفروع المصارف التجارية منذ بداية 2023 حتى نهاية يوليو
«المركزي»: توزيع 61 مليار دينار لفروع المصارف التجارية منذ بداية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
المزيد
انتخاب الكبير رئيسًا لمحافظي البنوك المركزية الأفريقية لعام 2025
انتخاب الكبير رئيسًا لمحافظي البنوك المركزية الأفريقية لعام ......
2 مليار و800 مليون دينار إجمالي نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية منذ بداية العام
2 مليار و800 مليون دينار إجمالي نفقات الجهات التشريعية ......
هيئة السلامة: إخماد حريق اندلع من «شدة الرطوبة» بأعمدة كهرباء في جادو
هيئة السلامة: إخماد حريق اندلع من «شدة الرطوبة» بأعمدة ......
«المركزي»: توزيع 61 مليار دينار لفروع المصارف التجارية منذ بداية 2023 حتى نهاية يوليو
«المركزي»: توزيع 61 مليار دينار لفروع المصارف التجارية منذ ......
النهر الصناعي: انطلاق المياه بخط أجدابيا - بنغازي (فيديو وصور)
النهر الصناعي: انطلاق المياه بخط أجدابيا - بنغازي (فيديو ......
المزيد