«برنيق»: رحلة جوية بين بنغازي والزنتان أسبوعيًّا

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل مطار الزنتان، رحلة جوية أسبوعية قادمة من بنغازي، بشكل دوري كل يوم سبت، وذلك بدءًا من 12 أغسطس الجاري.

وأعلنت شركة «برنيق للطيران»، في بيان، أمس الجمعة، تدشين محطة محلية جديدة عبر القطاع «بنغازي - الزنتان - بنغازي»، لافتة إلى تنظيم رحلة واحدة أسبوعيًّا، كل يوم سبت.

ولفت البيان المقتضب، الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية «وال»، إلى أن الرحلة الافتتاحية ستكون في 12 أغسطس الجاري.

ومطار الزنتان الدولي، هو مطار ليبي داخلي يقع جنوب غربي البلاد، على بعد 18 كم من مدينة الزنتان المتمركزة وسط جبال نفوسة، ويبعد المطار نحو 136 كيلو مترًا إلى الجنوب الغربي من مدينة طرابلس. وتعد مدينة الزنتان، ثاني أكبر مدينة في جبال نفوسة من حيث التعداد السكاني؛ حيث يزيد تعدادها على نحو 13 ألف ليبي.

عودة مطار الزنتان للعمل

وفي 11 يناير الماضي، أعلن المجلس البلدي الزنتان الموافقة على عودة مطار الزنتان للعمل، واستئناف استقبال الرحلات الجوية، وذلك بعد توقفه لفترة طويلة.

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قدمت صفحة البلدية على «فيسبوك» الشكر إلى جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالمنطقة الغربية الذي تولى إعادة تجهيزه، مع الشركة المنفذة التي أنجزت العمل في وقت صعب ووجيز حسب المواصفات المطلوبة. وبرنيق للطيران هي شركة طيران ليبية تتخذ من مطار بنينا الدولي في بنغازي مقراً لأنشطتها.