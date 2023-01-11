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بلدية الزنتان تعلن عودة مطار المدينة للعمل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 11:28 مساء
بلدية الزنتان تعلن عودة مطار المدينة للعمل
جانب من أعمال الرصف بمرافق مطار الزنتان (المجلس البلدي الزنتان)
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أعلن المجلس البلدي الزنتان الموافقة على عودة مطار الزنتان للعمل، واستقبال الرحلات الجوية، وذلك بعد توقفه لفترة طويلة.

وقدمت صفحة البلدية على «فيسبوك» الشكر إلى جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالمنطقة الغربية الذي تولى إعادة تجهيزه، مع الشركة المنفذة التي أنجزت العمل في وقت صعب ووجيز حسب المواصفات المطلوبة، بحسب البيان. في حين لم تنشر صفحة المطار على ««فيسبوك» أية معلومات بشأن استئناف الرحلات.

- «الداخلية» تبحث استعدادات استئناف الرحلات بمطار الزنتان
- استئناف العمل في مشروعات بمطار الزنتان

وفي 2019 أقرت مصلحة المطارات خطة عمل بين الشركات المنفذة ومكتب المهابط والمنشآت وإدارة المشاريع الهندسية بالمصلحة بشأن إعداد تقارير المتابعة من المهندسين المشرفين، حسب سرعة تنفيذ مشروع مطار الزنتان غرب البلاد.

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