أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الخميس 3 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت أسعار صرف أغلب العملات الأجنبية تراجعا طفيفا مقابل الدينار في تعاملات السوق الموازية، اليوم الأربعاء، مقارنة بالأسعار المسجلة أمس.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق اليوم 5.135 دينار مقارنة بـ5.14 دينار، أمس الأربعاء، وفق صفحات معنية بالسوق الموازية على موقع «فيسبوك».

أما متوسط سعر صرف اليورو فتراجع إلى 5.56 دينار مقارنة بـ5.58 دينار، أمس الأربعاء، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.50 دينار وهو السعر المسجل أمس.

- السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني

واحتفظ سعر الدينار التونسي بمستوى 1.64 دينار المسجل أمس، كذلك احتفظت الليرة التركية بمستوى 0.19 دينار بعدما سجلت أمس تراجعا حادا من مستوى 0.24 دينار المسجل الإثنين.

أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية

وفي السوق الرسمية، سجل متوسط سعر الدولار الأميركي 4.81 دينار، وثبت سعر اليورو عند 5.26 دينار، والجنيه الإسترليني 6.11 دينار، بحسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

ولم يتغيير سعر الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.17 دينار و0.66 دينار على الترتيب.