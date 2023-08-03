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السوق الرسمية: ارتفاع الدولار أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 أغسطس 2023, 10:02 صباحا
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار أمام الدينار
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفع سعر العملة الأميركية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وزاد متوسط سعر الدولار إلى 4.81 دينار مقابل 4.79 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

في حين ثبت سعر اليورو عند 5.26 دينار، وسعر الجنيه الإسترليني عند 6.11 دينار.

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي
وارتفع سعر الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.27 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.31 دينار مقابل 1.30 دينار أمس، والدينار التونسي إلى 1.56 دينار مقابل 1.55 دينار أمس.

بينما لم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.17 دينار و0.66 دينار على الترتيب.

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