شاهد في «هنا ليبيا»: استمرار العمليات الأمنية في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الإثنين، الضوء على استمرار العمليات الأمنية في طبرق، حيث نفذت قوة من البحث الجنائي وقوة فرض القانون بمديرية أمن طبرق عملية أمنية تستهدف ضبط مصانع للخمور بجنوب المدينة، بالإضافة إلى مداهمة «أوكار» مهربي البشر.

ليبيا واليونان.. علاقات مرتقبة في مجال الآثار

كما أشار البرنامج إلى زيارة أجراها وفد حكومي ليبي، مكون من مصلحة الآثار ومندوب عن إدارة الشؤون الخارجية بديوان مجلس الوزراء، للعاصمة اليونانية أثينا، حيث أجريت محادثات حول آفاق التعاون المستقبلي مع الجهات اليونانية المختصة بحفظ الآثار وصيانتها.

واتفق الجانبان على إطار عمل يعزز التعاون المستقبلي والعلاقات الثقافية بين البلدين، يشمل تشكيل بعثة أثرية مشتركة تعمل على الأرض وفق ما ينص عليه قانون الآثار الليبي، إلى جانب تبادل الزيارات العلمية والمعارض، بهدف تسليط الضوء على الإرث الثقافي في البلدين. كما تضمن الاتفاق التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية من خلال توقيع مذكرات تفاهم بالخصوص، وإرسال خبراء متخصصين في مجالات علم المتاحف، لتقييم أوضاع المتاحف الليبية، وتدريب العناصر الفنية بها.

واستعرضت حلقة اليوم أيضا عديد القضايا في المدن الليبية، ومن بينها إقامة ملتقى لكبار السن في بنغازي، ومعرض للتراث في غدوة.

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