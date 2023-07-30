انتشال جثث ستة مهاجرين قرب الحدود مع تونس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، العثور على جثث ستة مهاجرين غير شرعيين، قرب الحدود مع تونس، وذلك ضمن تنفيد خطة تأمين الحدود الليبية الغربية.

وأضافت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن رئيس جهاز حرس الحدود وجّه بتكثيف عمل الدوريات الأمنية التابعة للقاطع الأمني الحدودي العسة لمنع تدفق ودخول المهاجرين الذين يجرى طردهم من قبل السلطات التونسية، وإجبارهم للدخول للأراضي الليبية.

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وأوضحت أن إحدى الدوريات، أثناء تمشيط المنطقة الممتدة من نقطة ظهرة الخص إلى نقطة طويل طاهر، عثرث على ستة جثث مجهولة الهوية تعود لمهاجرين غير شرعيين، من جنسيات أفريقية.

وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وانتشال الجثث، بحضور أعضاء النيابة العامة برفقة فريق الإسعاف والطوارئ والدعم التابع لوزارة الصحة.

جانب من عملية انتشار الجثث (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من عملية انتشار الجثث (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)