ليبيا تشارك في معرض صناعات معدنية باسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد ليبيا للمشاركة في النسخة الخامسة من معرض «ميتال إكسبو» للصناعات المعدنية في مدينة اسطنبول التركية خلال الفترة بين 27 و30 سبتمبر المقبل.

وحسب وزارة التجارة والصناعة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فقد التقى الملحق التجاري بالقنصلية العامة الليبية لدى تركيا عمر درهوب مع المدير العام لشركة «سكاي» المنفذة للمعرض مراد إيسر بمقر القنصلية الليبية بمدينة اسطنبول التركية، اليوم الجمعة، واستعرضا الترتيبات الجارية للمعرض.



معرض «ميتال إكسبو» باسطنبول

ويُقام «ميتال إكسبو» على أرض المعارض في مدينة اسطنبول بمشاركة عدد من الشركات الليبية إلى جانب 200 شركة من تركيا، والصين، والهند، وروسيا، وبولندا، وإيران.

وأشار عمر درهوب إلى أن اللقاء يأتي في إطار متابعة الإعداد لمشاركة أصحاب الأعمال والشركات الليبية من القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات اللازمة للمشاركين من دولة ليبيا في الفعاليات الاقتصادية والتجارية الدولية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض ومركز تنمية الصادرات.

من لقاء الملحق التجاري بالقنصلية العامة الليبية لدى تركيا عمر درهوب مع المدير العام لشركة «سكاي» المنفذة للمعرض مراد إيسر بمقر القنصلية الليبية بمدينة اسطنبول التركية، 28 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

من لقاء الملحق التجاري بالقنصلية العامة الليبية لدى تركيا عمر درهوب مع المدير العام لشركة «سكاي» المنفذة للمعرض مراد إيسر بمقر القنصلية الليبية بمدينة اسطنبول التركية، 28 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)