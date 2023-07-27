«الخارجية» تعزي في ضحايا الطائرة السعودية المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الخميس، تعازيها ومواساتها إلى حكومة وشعب السعودية في ضحايا سقوط طائرة القوات الجوية الملكية، مؤكدة تضامن ليبيا، حكومة وشعبا، مع المملكة.

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس الأربعاء، سقوط طائرة مقاتلة من طراز «إف-15 إس إيه»، ومصرع طاقمها في أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية: «نؤكد تعاطف وتضامن دولة ليبيا، حكومة وشعبا، مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا المصاب الجلل، سائلين المولى -عز وجل- أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان وحسن العزاء».

التحقيق في سقوط الطائرة السعودية

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي: «عند الساعة 14:28 من مساء الأربعاء سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز «إف-15 إس إيه» في أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط»، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار العميد المالكي إلى مصرع طاقم الطائرة. وأضاف: «لجنة تحقيق باشرت مهامها، لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث».