الدبيبة يناقش تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا مع سفيري ألمانيا والنمسا

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع السفير الألماني في ليبيا ميخائيل أونماخت، وسفير النمسا لدى ليبيا كريستوف مينيورغ، آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

كما بحث اللقاء الذي عُقِد بمكتب الدبيبة في مقر رئاسة الوزراء بطرابلس، التحضيرات اللازمة لاجتماعات مجموعة العمل الأمنية الدولية، خاصة في ظل توصياتها الأخيرة بتوفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وفي هذا السياق، جدد الدبيبة لسفيري ألمانيا والنمسا، تأكيد حرص حكومة الوحدة الوطنية على إجراء الانتخابات المرتقبة، «وفق قوانين عادلة ونزيهة، وفي عملية منظمة تسهم في إنهاء المراحل الانتقالية التي مرت بها البلاد لسنوات».

وحضر الاجتماع كل من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراء الطاهر الباعور، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والمجتمع المدني محمد حمودة.