الدبيبة وبوريل يبحثان هاتفيا 4 ملفات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، مجالات التعاون في ملفي الهجرة والأمن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع الدبيبة وبوريل، وتطرق أيضا إلى «الاستقرار الإقليمي والطاقة النظيفة»، وفق بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، لم يذكر مزيد التفاصيل.

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وقد شارك الدبيبة، رفقة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في قمة الهجرة والتنمية، التي عقدت الأحد الماضي في العاصمة الإيطالية روما. وطالب الدبيبة بـ«حق ليبيا في الدعم الدولي في هذا الملف أمنيا وسياسيا وماديا»، مؤكدا أن «رؤية ليبيا لا تتضمن أي اقتراحات حول توطين المهاجرين غير النظاميين في مناطق العبور».

مخرجات قمة روما حول الهجرة

خلصت قمة روما إلى وضع الخطوط العريضة لصندوق تمويل للمشروعات الاستثمارية ومراقبة الحدود، بهدف التنظيم المعزز لعمليات تدفق المهاجرين على المدى المتوسط.

وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إنشاء صندوق سيجري تمويله في مؤتمر أول للجهات المانحة، لم يحدد موعده بعد، في مبادرة سبق أن أسهمت فيها الإمارات بمئة مليون يورو.