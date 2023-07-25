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وزارة الاقتصاد تعلن مخرجات الاجتماع الأول لمجلس أمناء ديوان الحبوب للعام 2023

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يوليو 2023, 08:02 مساء
وزارة الاقتصاد تعلن مخرجات الاجتماع الأول لمجلس أمناء ديوان الحبوب للعام 2023
الاجتماع الأول لمجلس أمناء الديوان الليبي للحبوب لسنة 2023، الثلاثاء 25 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الثلاثاء، مخرجات الاجتماع الأول لمجلس أمناء الديوان الليبي للحبوب لسنة 2023، الذي عُقِد اليوم الثلاثاء، بحضور أعضاء المجلس.

وشارك في الاجتماع الذي عُقِد برئاسة رئيس مجلس أمناء الديوان الليبي للحبوب وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، كل من أعضاء المجلس وهم: وزير المالية خالد المبروك ووكيل وزارة الزراعة لشؤون الاستصلاح الزراعي ووكيل وزارة التخطيط لشؤون التنمية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة والمدير العام لديوان الحبوب المكلف ومدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة.

4 ملفات على أجندة مجلس أمناء ديوان الحبوب
وقالت وزارة الاقتصاد عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله إطلاع الحضور على تقرير نشاط ديوان الحبوب للعام الجاري، مستعرضة الملفات الأربعة الرئيسية التي ناقشها المجلس.

وشملت هذه الملفات، الإجراءات المتعلقة بتوفير ساحات توريد الحبوب وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات والمطاحن في توريد الحبوب، والوقوف على العراقيل والصعوبات التي تواجه عمل الديوان وسُبل معالجتها.

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كما نوقش بالاجتماع آلية تزويد المطاحن والشركات بالإنتاج المحلي من الحبوب والتنسيق بين أصحاب المطاحن والمشاريع الزراعية لإنتاج الحبوب بالمنطقة الجنوبية.

مخرجات اجتماع مجلس أمناء ديوان الحبوب
وأوضحت الوزارة مخرجات الاجتماع والتي تمثلت في تأكيد الوزراء على توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بدعم الإنتاج المحلي من الحبوب، في إطار تشجيع الاستثمار بقطاع الزراعة ودعم المزارعين لزيادة وتطوير الإنتاج الوطني والحفاظ على الأمن الغذائي للمستهلك، وكذلك دعم المشاريع الزراعية لإنتاج البذور المحصنة لضمان استمرار المشاريع الزراعية للحبوب.

ووجّه رئيس مجلس الأمناء وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، «بإعداد رؤية الديوان الليبي للحبوب للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من الحبوب ودعم الإنتاج المحلي من مادة القمح».

كما دعا الحويج، وزارة الزراعة والثروة الحيوانية إلى تنظيم اجتماع مع أصحاب المزارع المنتجين للحبوب وأصحاب المطاحن بالتنسيق مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة لإتمام عملية تزويد الشركات والمطاحن بالإنتاج المحلي المتوفر لديها من الحبوب، وفق وزارة الاقتصاد.

الاجتماع الأول لمجلس أمناء الديوان الليبي للحبوب لسنة 2023، الثلاثاء 25 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
الاجتماع الأول لمجلس أمناء الديوان الليبي للحبوب لسنة 2023، الثلاثاء 25 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
الاجتماع الأول لمجلس أمناء الديوان الليبي للحبوب لسنة 2023، الثلاثاء 25 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
الاجتماع الأول لمجلس أمناء الديوان الليبي للحبوب لسنة 2023، الثلاثاء 25 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
الاجتماع الأول لمجلس أمناء الديوان الليبي للحبوب لسنة 2023، الثلاثاء 25 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
الاجتماع الأول لمجلس أمناء الديوان الليبي للحبوب لسنة 2023، الثلاثاء 25 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
الاجتماع الأول لمجلس أمناء الديوان الليبي للحبوب لسنة 2023، الثلاثاء 25 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
الاجتماع الأول لمجلس أمناء الديوان الليبي للحبوب لسنة 2023، الثلاثاء 25 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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