الدبيبة يجري محادثات مع رئيس الوزراء المصري ووزير خارجية المغرب

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة محادثات مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، وفق ما نشرته حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت حكومة الوحدة الوطنية إن الدبيبة بحث مع نظيره المصري ووزير خارجية المغرب آفاق التعاون فيما يتعلق بالقضايا المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وكل من مصر والمغرب.

- الدبيبة وقيس سعيد يشددان على توحيد الموقف بشأن التعامل مع الاتحاد الأوروبي

- مباحثات سياسية بين الدبيبة وبن زايد على هامش مؤتمر روما

- الدبيبة ورئيس وزراء مالطا يبحثان قضايا الهجرة وتعزيز التعاون الثنائي

وعلى هامش مؤتمر روما أجرى الدبيبة مجموعة من اللقاءات شملت الرئيس قيس سعيد ورئيس الإمارات محمد بن زايد وكذلك رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا.

جانب من لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في روما، الأحد 23 يوليو 2023 (حكومة الوحدة)