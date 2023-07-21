  • Alwasat News
Atwasat

بسبب حملة أمنية ضد المهاجرين.. نداء قنصلي لليبيين في تركيا بحيازة أوراقهم الثبوتية خلال التجول

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يوليو 2023, 12:43 صباحا
بسبب حملة أمنية ضد المهاجرين.. نداء قنصلي لليبيين في تركيا بحيازة أوراقهم الثبوتية خلال التجول
ميدان بايزيد في إسطنبول (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أهابت القنصلية العامة الليبية في إسطنبول بالمواطنين الليبيين الموجودين في تركيا ضرورة حيازة جوازات سفرهم وبطاقات الإقامة خلال تجولهم داخل الأراضي التركية، نظرًا للحملة الأمنية التي أطلقها وزير الداخلية التركي في كافة الولايات لضبط المهاجرين غير القانونيين والمقيمين المخالفين.

وقالت القنصلية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن وزير الداخلية أطلق حملة في كافة الولايات التركية، والتي يجرى من خلالها توقيف وضبط وترحيل المهاجرين غير القانونيين والمقيمين الذين دخلوا إلى تركيا بتأشيرة نظامية واستمروا في الإقامة بعد انتهاء فترة التأشيرة أو لم يتم جديد إقامتهم.

- القنصل الليبي يتفق مع والي إسطنبول على ترحيل المخالفين للإقامة «بشكل سلس»

وفي ردودها على تعليقات المرفقة بالمنشور، قالت القنصيلة إنها اتفقت مع إدارة الهجرة بالنسبة للحالات المرضية الجديدة بإمكانهم التقديم على إقامة علاجية، أما الحالات المرضية القديمة فلا يمكن معالجتها إلا بعد المغادرة والعودة من جديدة.

ونصحت القنصيلة الجالية الليبية بالتقليل من التنقل إلا للضرورة بالنسبة للمخالفين، نظرًا للحملة الأمنية المستمرة هذه الأيام، خاصةً منطقة شيشلي بإسطنبول، لافتة في تعليق آخر إلى أن «أغلب الحالات التي جرى اعتقالهم أمس لا يحملون أي إثبات شخصي، وسيتم التحقق من التأشيرة والإقامة، وإطلاق سراح من لديه أوراق أو إقامة، وترحيل المخالف».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

4 حكام ليبيين يشاركون في إدارة مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية

4 حكام ليبيين يشاركون في إدارة مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية
رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه

رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه
العالم يترقب مشاركة ميسي للمرة الأولى مع إنتر ميامي غدا

العالم يترقب مشاركة ميسي للمرة الأولى مع إنتر ميامي غدا
المنتخب الوطني يحافظ على مركزه في تصنيف «فيفا» والأرجنتين في الصدارة

المنتخب الوطني يحافظ على مركزه في تصنيف «فيفا» والأرجنتين في الصدارة
تعليق ترخيص عمل شركة «إريكسون» السويدية بالعراق

تعليق ترخيص عمل شركة «إريكسون» السويدية بالعراق
نجاح فيلم «ساوند أوف فريدوم» المفاجئ يعزز الشرخ في المجتمع الأميركي

نجاح فيلم «ساوند أوف فريدوم» المفاجئ يعزز الشرخ في المجتمع الأميركي
غضب بين جماهير إنتر ميلان بعد التعاقد مع كوادرادو

غضب بين جماهير إنتر ميلان بعد التعاقد مع كوادرادو
كاريكاتير خيري - السودان

كاريكاتير خيري - السودان
تركيا والإمارات توقعان اتفاقات بـ50.7 مليار دولار

تركيا والإمارات توقعان اتفاقات بـ50.7 مليار دولار
مصنع فرنسي يعتمد على الحشرات لإطعام الأسماك

مصنع فرنسي يعتمد على الحشرات لإطعام الأسماك
واشنطن: موسكو تفكر في ضرب سفن مدنية بالبحر الأسود

واشنطن: موسكو تفكر في ضرب سفن مدنية بالبحر الأسود
إنتصار بوراوي تكتب عن: «العقيد».. وأسلوب السرد الحكائي

إنتصار بوراوي تكتب عن: «العقيد».. وأسلوب السرد الحكائي
العاهل المغربي يدعو نتنياهو لزيارة المملكة بعد الاعتراف بمغربية الصحراء

العاهل المغربي يدعو نتنياهو لزيارة المملكة بعد الاعتراف بمغربية الصحراء
(فيديو) رئيس نادي الاتحاد: الشلماني واتحاد الكرة «مفلسون» وجعلوا الكرة الليبية في آخر مصاف التصنيف

(فيديو) رئيس نادي الاتحاد: الشلماني واتحاد الكرة «مفلسون» وجعلوا الكرة الليبية ...
بحضور الحداد والناظوري.. ماكرون يمنح أعضاء لجنة «5+5» وسام الشرف

بحضور الحداد والناظوري.. ماكرون يمنح أعضاء لجنة «5+5» وسام الشرف
مانشستر سيتي يمنح الضوء الأخضر لرياض محرز بالانتقال إلى الأهلي السعودي

مانشستر سيتي يمنح الضوء الأخضر لرياض محرز بالانتقال إلى الأهلي السعودي
بعد طرابلس وبنغازي.. «مصر للطيران» تطلق رحلاتها إلى مصراتة في سبتمبر

بعد طرابلس وبنغازي.. «مصر للطيران» تطلق رحلاتها إلى مصراتة في سبتمبر
معطف الشمال.. زمهرير الجنوب

معطف الشمال.. زمهرير الجنوب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
في العدد 400: المصالحة بين برازافيل وباريس.. وتفاقم أزمة المهاجرين
في العدد 400: المصالحة بين برازافيل وباريس.. وتفاقم أزمة ...
مساهمة إيطالية بمليوني يورو لإصلاح خزان أجدابيا المتضرر
مساهمة إيطالية بمليوني يورو لإصلاح خزان أجدابيا المتضرر
حماد يتفقد أوضاع المتضررين جراء انفجار خط النهر الصناعي في أجدابيا
حماد يتفقد أوضاع المتضررين جراء انفجار خط النهر الصناعي في ...
شاهد في برنامج «فلوسنا»: «اللجنة المالية العليا».. الغرض والآليات
شاهد في برنامج «فلوسنا»: «اللجنة المالية العليا».. الغرض والآليات
النيابة العامة تحقق في سبب تلف خط نقل مياه النهر الصناعي لأجدابيا
النيابة العامة تحقق في سبب تلف خط نقل مياه النهر الصناعي لأجدابيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة العامة لشؤون الحج؟ (فيديو)
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة ......
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي...
المزيد
انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية في برازافيل
انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية في ......
بسبب حملة أمنية ضد المهاجرين.. نداء قنصلي لليبيين في تركيا بحيازة أوراقهم الثبوتية خلال التجول
بسبب حملة أمنية ضد المهاجرين.. نداء قنصلي لليبيين في تركيا ......
البحث الجنائي: ضبط أحد أكبر تجار المخدرات في أجدابيا
البحث الجنائي: ضبط أحد أكبر تجار المخدرات في أجدابيا...
النيابة العامة تحقق في سبب تلف خط نقل مياه النهر الصناعي لأجدابيا
النيابة العامة تحقق في سبب تلف خط نقل مياه النهر الصناعي ......
شاهد في برنامج «فلوسنا»: «اللجنة المالية العليا».. الغرض والآليات
شاهد في برنامج «فلوسنا»: «اللجنة المالية العليا».. الغرض ......
المزيد