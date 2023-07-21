بسبب حملة أمنية ضد المهاجرين.. نداء قنصلي لليبيين في تركيا بحيازة أوراقهم الثبوتية خلال التجول

القاهرة - بوابة الوسط

أهابت القنصلية العامة الليبية في إسطنبول بالمواطنين الليبيين الموجودين في تركيا ضرورة حيازة جوازات سفرهم وبطاقات الإقامة خلال تجولهم داخل الأراضي التركية، نظرًا للحملة الأمنية التي أطلقها وزير الداخلية التركي في كافة الولايات لضبط المهاجرين غير القانونيين والمقيمين المخالفين.

وقالت القنصلية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن وزير الداخلية أطلق حملة في كافة الولايات التركية، والتي يجرى من خلالها توقيف وضبط وترحيل المهاجرين غير القانونيين والمقيمين الذين دخلوا إلى تركيا بتأشيرة نظامية واستمروا في الإقامة بعد انتهاء فترة التأشيرة أو لم يتم جديد إقامتهم.

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وفي ردودها على تعليقات المرفقة بالمنشور، قالت القنصيلة إنها اتفقت مع إدارة الهجرة بالنسبة للحالات المرضية الجديدة بإمكانهم التقديم على إقامة علاجية، أما الحالات المرضية القديمة فلا يمكن معالجتها إلا بعد المغادرة والعودة من جديدة.

ونصحت القنصيلة الجالية الليبية بالتقليل من التنقل إلا للضرورة بالنسبة للمخالفين، نظرًا للحملة الأمنية المستمرة هذه الأيام، خاصةً منطقة شيشلي بإسطنبول، لافتة في تعليق آخر إلى أن «أغلب الحالات التي جرى اعتقالهم أمس لا يحملون أي إثبات شخصي، وسيتم التحقق من التأشيرة والإقامة، وإطلاق سراح من لديه أوراق أو إقامة، وترحيل المخالف».