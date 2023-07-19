المشري يناقش مع عميد نالوت قضايا تهريب الوقود والبشر

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الثلاثاء، مع عميد بلدية نالوت عبدالوهاب الحجام، قضايا تهريب الوقود والبشر.

وتطرق اللقاء، الذي عُقد في مقر مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس، إلى المشكلات التي تواجه بلدية نالوت في توفير الخدمات للمواطنين، وسبل تذليلها، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

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وأكد المشري ضرورة الاهتمام بالبلديات، وتوفير كل احتياجاتها، وتحقيق التنمية فيها، ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود، مشددا على دور المصالحة الوطنية في تحقيق السلم الاجتماعي، ودور الأعيان بالمناطق في تحقيق المصالحة.

لقاء عميد نالوت والدبيبة

في أبريل 2022، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مع عبدالوهاب الحجام الأوضاع في البلدية، وأيضا الأوضاع الأمنية بالمنطقة الغربية.

وأصدر الدبيبة، خلال اللقاء الذي عُقد في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء، تعليماته بضرورة العمل على استتباب الأمن في المنطقة، وعدم السماح بأي تحركات غير مسؤولة تستهدف زعزعتها، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة لم يوضح طبيعة هذه التحركات.