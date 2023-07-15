الطرمال تستعرض مع سفيرة كندا آلية الدعم المطلوبة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

استعرضت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حورية الطرمال، مع سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد، آلية الدعم المطلوبة لتعزيز المشاركة السياسية للنساء الليبيات بالعملية الانتخابية المقبلة، وإسهاماتهن في المصالحة الوطنية، وفق منصة «حكومتنا».

وناقشت الطرمال مع السفيرة الكندية إيزابيل سافارد، ومساعدها الخاص، خلال لقاء عقد في مكتبها بديوان رئاسة مجلس الوزراء بطرابلس، ملفات عديدة متعلقة بالمرأة الليبية، على رأسها الدور الهام للمرأة في مجال البيئة والميدان السياسي.

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وقالت منصة «حكومتنا» إن الطرمال أكدت للسفيرة الكندية خلال اللقاء، أهمية الدفع بالعناصر النسائية في المجالات العلمية والتكنولوجية خاصة، لإبراز نشاطاتهن على الصعيدين الوطني والدولي.

كما أكدت الطرمال «أن المرأة الليبية تمضي قدما في ظل حكومة الوحدة الوطنية، نحو تحقيق طموحاتها وتمكينها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مع حفاظها على مبادئ الشريعة الإسلامية»، مضيفة أن «كل الدول تحترم هذه الخصوصية وتُقدّرها».

لقاء الطرمال مع سفيرة كندا لدى ليبيا. (وزارة الدولة لشؤون المرأة)