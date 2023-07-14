الطرمال تؤكد استعدادها لدعم مركز تدريب وتطوير المرأة ببلدية حي الأندلس

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حورية الطرمال، استعدادها لدعم مركز تدريب وتطوير المرأة ببلدية حي الأندلس في طرابلس، واستعداها لزيارته وتقديم التشجيع اللازم للنساء ومنتجاتهن المقدمة.

جاء تأكيد الطرمال خلال استقبالها بمكتبها في ديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، مدير مركز تدريب وتطوير المرأة ببلدية حي الأندلس محمد كامور الأربعاء الماضي.

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وأوضحت وزارة الدولة لشؤون المرأة عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن اللقاء تناول تعريفا بالمركز، واستعراضت خلاله الطرمال مع مدير مركز تدريب وتطوير المرأة ببلدية حي الأندلس أهم نشاطات المركز ومبادراته التي تخدم المرأة من دورات تدريبية وورش عمل وتسويق للمنتجات.

وأضافت وزارة الدولة لشؤون المرأة، أن الطرمال أكدت من جانبها دعم الوزارة التام لمثل هذه المراكز.

لقاء الطرمال مع مدير مركز تدريب وتطوير المرأة ببلدية حي الأندلس محمد كامور. (وزارة الدولة لشؤون المرأة)