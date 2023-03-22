الطرمال تبحث مع مسؤولين أمميين ملف العنف ضد المرشحات

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت وزير الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال، مع ممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدى ليبيا ملف العنف القائم ضد المرشحات للانتخابات والمشاركات في الميدان السياسي.

وتناول الاجتماع، اليوم الأربعاء، عدة محاور، أبرزها سبل التعاون المشترك للرصد والتصدي لمختلف أشكال العنف القائم ضد المرأة، وبشكل خاص العنف الإلكتروني، حسب بيان إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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وأكدت الطرمال مساعيها الجادة لتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية، ووضع آلية عمل حكومية للحد من معاناة المعنفات، ودعم المشاركة الآمنة لهن في الانتخابات بهذه المرحلة المفصلية من عمر ليبيا.