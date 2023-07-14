نقابة الصحفيين التونسيين تندد باحتجاز جهاز الردع مصور صحفي دون توضيح الأسباب

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

نددت نقابة الصحفيين التونسيين باحتجاز الجهات الأمنية التابعة لجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة المسيطرة على مطار معيتيقة الدولي، المصور الصحفي إسلام الحكيري لساعات حين كان مسافرا إلى ليبيا.

ووفق النقابة في بيان لها، فقد احتجز جهاز الردع في الليلة الفاصلة بين 11 و12 يوليو المصور الصحفي على مدى 12 ساعة فور إطلاعها على مهنته في جواز السفر كـ«مصور صحفي».

التحقيق مع مصور صحفي من تونس

وأضافت أنه جرى التحقيق معه حول أسباب تنقله إلى ليبيا، ورغم تأكيد الصحفي أنه في زيارة سياحية بدعوة من بعض الأصدقاء، إلا أن من وصفتهم النقابة بـ«المعتدين المحسوبين على تيار ديني متشدد في ليبيا»، عمدوا إلى حجز حقيبته وحاسوبه الشخصي وتفتيشهما وخرق معطياته الشخصية.

وتُرك الحكيري لساعات في غرفة منفردا دون إعلامه بأي معطى عن مصيره ليجري ترحيله إلي تونس صباح الأربعاء 12 يوليو حسب النقابة التونسية.

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غياب البيانات الرسمية بشأن الواقعة

ولم يصدر بيان أو توضيح بالخصوص من أي جهة رسمية بشأن واقعة الصحفي التونسي.

ودعت النقابة، وزارة الخارجية التونسية إلى اتخاذ كل السبل الدبلوماسية الكفيلة بإعادة الاعتبار للمصور الصحفي بعد سوء المعاملة والترحيل الذين تعرض لهما، وتذكرها بالدور الأساسي الذي يجب أن تلعبه لضمان سلامة مواطنيها على الأراضي الليبية.

وشددت النقابة على أهمية الدور الذي يلعبه التعاون والتواصل الدائمين بين تونس وليبيا بما في ذلك في كشف الحقائق في الملفات العالقة ومنها ملف اختفاء الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، وتدعو الجهات الليبية إلى التعاون السريع والفعال والناجع مع تونس في هذا المجال.