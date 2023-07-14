«الإسكان» تبحث ملف التعويضات في بلدية الزاوية المركز

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وكيل وزارة الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لشؤون المناطق المتضررة عبدالمولى اعضومة المهدي مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي الزاوية المركز ملف التعويضات في البلدية.

جاء ذلك في اجتماع بديوان الوزارة أمس الخميس بحضور وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير محمد الشريف أحمد، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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واستعرض الاجتماع أعمال اللجنة الفرعية المعنية بتعويضات المتضررين من الحروب في البلدية، وأوضح المهدي أن عمليات الحصر والتقييم مستمرة، متعهدا بصرف مخصصات الملفات المستوفاة للإجراءات المالية والإدارية.